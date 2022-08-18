創劇社「我如何隱沒」曼哈頓下城登場

創劇社「我如何隱沒」曼哈頓下城首演成功。(記者張晨╱攝影)

由創劇社(CHUANG Stage)製作的第一部紐約小劇場 作品「我如何隱沒」16至18日於曼哈頓下城的HERE Arts Center上演，由五位來自中國的女性藝術家集體創作，結合卡爾維諾(Italo Calvino)的著作「看不見的城市」(Invisible Cities)，講述真實經歷的城市故事。

導演 賀天丁表示，紐約的熙攘喧鬧，讓身在其中的人，將追求的一切虛幻當作真實，恐怖也奇妙之處是，每一個物件(object)，都因為人的極端自我，變成有意識的生命，和人類一樣在這裡生活。

而紐約客在這個危險之所，用層層屏障包裹自己，彷彿要表演一個沒有溫度的物件，才能自我保全；在這裡，物件和人類平等生存，紐約也許是世界上所有都市的終極形態。

編作人張卿安說，全劇通過自我剖白，對動蕩之於安定、異鄉之於歸屬、記憶之於習慣的探討——這些主題時至今日，當我在悶熱窒息的地下等待遲遲不來的地鐵 或在街頭用「紐約式步速」與其他行人擦肩而過的時候，依舊會不時鑽入腦海。

她說，我們大多因為深造或工作有過成為「異鄉人」的體驗，這份體驗所帶來的在想法和情感層面的波動或掙扎，造就了不同；本意也是嘗試捕捉這份基於個體不同的「共感」。

編作人李驕陽說，來紐約的第五年，對這裡的感覺從「極度厭惡」轉變成「嗯，也許年輕的時候就配在這裡(吃苦受累)了」；劇中她將自己之前的三個完全跨界的作品：syzygy地鐵即興表演、水母裝置、以及寫紐約的兩首詩再創作，形成了新的木偶戲片段。

編作人張寧一則表示，亞裔身分也是我們四人共同創作的土壤——「我也曾經在不屬於我的城市裡尋找歸屬感，但後來我不再向外索要歸屬感，四海為家，不戀故土，與歸去來兮，柴米油鹽，有時也只有一線之隔。」

創劇社執行總監曲悅鳴表示，其實想像了很多次劇場降落在紐約的樣子，年輕、莽撞、先鋒、詩意、惡趣味，「就像我們在紐約的藝術家好友們那般古怪浪漫」；但當睜開眼的時候，已經身不由己，便是我們來到這座城市開始迷失的第一天。

就像她在首演前寫下的一首小詩——「紐約，紐約，紐約。不假思索就脫口而出的城市，爛俗到讓人搖頭的夢想，撲面而來的鐵鏽味、被人海反覆呼吸的空氣，琳瑯滿目，危機四伏；如果小城市的日月配不上我們的野心，就去泥潭深處爆發吧。」