獲逾3萬善款 法拉盛跳樓華女母親12月回上海

在全福殯儀館，美國上海同鄉會近日將第一筆籌得的善款交由秦女士(右一)。(讀者提供)

來自中國上海的32歲女子施秦日前在法拉盛 亞洲大廈16樓公寓跳樓自殺，當場死亡，留下沒有工作能力、67歲的母親秦女士一人在美，事件在社區引起熱烈反應，民眾慷慨解囊，美國上海同鄉會近日將第一筆籌得的善款交由秦女士，作為她的房租及生活費，據悉，已有親友協助她訂好於12月返回上海的機票，實現她與家鄉親人重聚的心願。

近日在法拉盛全福殯儀館，在鄰居、社區熱心人士的陪同下，美國上海同鄉會會長沈珺將第一筆1500元及200元人民幣的善款交由秦女士，包括一個月的房租、水電及生活費等，剩餘的捐款將用作女兒的喪葬費、申請死亡證明等法律方面的費用、返滬以前的生活費、租金 等。

沈珺17日在接受本報記者採訪時表示，秦女士已沒有打工能力，之前靠女兒貼補家用，感謝民眾對於此事的關注與幫助，使秦女士能將女兒的後事辦好並順利地回國，在美期間也不再有經濟負擔；截至17日晚，熱心民眾已在眾籌網站GoFundme上為秦女士捐贈了3萬3000多美元的善款。

沈珺還說，已有親友協助秦女士訂好於12月返回上海的機票；秦女士此前曾表示，在中國上海還有家人，年紀大了想帶女兒的骨灰回上海，完成女兒生前的遺願。