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服務華人社區獲肯定 于金山線上分享經驗

記者顏嘉瑩／紐約報導
于金山17日受邀，在線上分享自身經歷。(截自視訊會議)
于金山17日受邀，在線上分享自身經歷。(截自視訊會議)

紐約中華公所顧問、民主黨65區黨代表于金山，在2020年二度擔任中華公所主席，兩年任期間，碰上新冠疫情，積極服務華埠社區受到各界讚賞；于金山17日將此歸功於期間有很多善心人士、義工幫忙，中華公所只是作為中介、橋梁，服務社區。

于金山受紐約市公共圖書館且林士果分館及紐約社區聯盟的邀請，當日在線上講述華人社區關注議題以及華埠未來發展，對話由紐約公共圖書館外文部主任張鴻運主持。

張鴻運表示，于金山服務華人社區40餘年，曾兩任中華公所主席，在紐約市政黨中十分活躍，歴經華人社區的變遷及成長，為了感謝其對華埠及華人社區貢獻，紐約市長亞當斯(Eric Adams)更宣布2022年2月25日為于金山日(Justin Yu Day)。

于金山說，他在2008年首次擔任中華公所主席，就碰上四川的汶川大地震和台灣的八八水災，2020年更遭遇新冠疫情，任期的兩年均在疫情間度過，但這也讓他更能夠發揮所長、服務社區。

于金山回顧，疫情期間紐約市居家避疫，中華公所由於是私人社區機構，不受到政府規定停工影響，在關門兩周後，於4月初重新開放服務社區，開始送個人防護用品、送餐給社區年長者及有需要者，還與州、市府合作提供檢測、疫苗接種等，令華人社區疫苗接種率高於全市。

有民眾感謝于金山在疫情間為社區的付出，做了一首打油詩，于金山說，這對他是很大的鼓勵，也是從事社區服務最大安慰，但他更要感謝的，是期間出錢出力的義工，「這些人才是真正要感謝的」。

疫情 華人 紐約市

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