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市議長支持利華娜 牛毓琳獲新背書

記者和釗宇／紐約報導
高德曼獲得部分華裔社區領袖支持。（高德曼提供）
高德曼獲得部分華裔社區領袖支持。（高德曼提供）

距離紐約州國會議員初選不到一周，第十選區的競爭進入白熱化，目前民調排在前列的市議員利華娜(Carlina Rivera)和州眾議員牛毓琳分獲市議長歐德思(Adrienne Adams)和進步派市議員背書，前川普彈劾案檢察官高德曼(Dan Goldman)則在拜會華埠後受到部分華裔社區人士支持。

根據最新民調，被認為是溫和派的高德曼以22%的支持率反超此前民調領先的立場偏左的利華娜和牛毓琳，讓進步派感到壓力巨大，各參選人也抓緊選前最後一周，爭取更多背書並催票。

歐德思表示，利華娜提出的紐約市墮胎權利法案是確保市民的墮胎權利，也讓紐約市成為墮胎安全港；「在國會也需要這樣的領導力。」

利華娜則表示，在目前女性議員占多數的市議會中，受到歐德思的背書非常重要；「當最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，歐德思帶領紐約市反擊，證明女性領導時也能取得成就，通過紐約市墮胎權利法案，未來我們將合作推動國會通過更多墮胎保護政策。」

相比之下，卡班(Tiffany Caban)和哈妮芙(Shahana Hanif)兩名進步派市議員，則選擇背書牛毓琳；卡班表示，牛毓琳是工薪階層的代言人，第十選區理應由牛毓琳代表，去與精英階層作鬥爭。牛毓琳則呼籲進步派團結起來，為工薪階層而戰。

高德曼日前到華埠拜會紐約中華公所後，獲得部分華裔社區人士支持，包括「堅尼路以南鄰里聯盟」(NUBC)發起人李卓勳、布碌崙社聯會主席費小蓮、松柏之家社區服務中心主席李宗保，和美國都斛同鄉總會會長王偉明，均認可高德曼注重公共安全、支持小商業者的立場。

市議員利華娜(左)獲市議長歐德思(中)背書。(利華娜提供)
市議員利華娜(左)獲市議長歐德思(中)背書。(利華娜提供)
牛毓琳獲得市議員卡班和哈妮芙背書。（牛毓琳提供）
牛毓琳獲得市議員卡班和哈妮芙背書。（牛毓琳提供）

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