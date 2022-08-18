市議長支持利華娜 牛毓琳獲新背書

高德曼獲得部分華裔社區領袖支持。（高德曼提供）

距離紐約州國會議員初選不到一周，第十選區的競爭進入白熱化，目前民調 排在前列的市議員利華娜(Carlina Rivera)和州眾議員牛毓琳分獲市議長歐德思(Adrienne Adams)和進步派市議員背書，前川普彈劾案檢察官高德曼(Dan Goldman)則在拜會華埠後受到部分華裔社區人士支持。

根據最新民調，被認為是溫和派的高德曼以22%的支持率反超此前民調領先的立場偏左的利華娜和牛毓琳，讓進步派感到壓力巨大，各參選人也抓緊選前最後一周，爭取更多背書並催票。

歐德思表示，利華娜提出的紐約市墮胎 權利法案是確保市民的墮胎權利，也讓紐約市成為墮胎安全港；「在國會也需要這樣的領導力。」

利華娜則表示，在目前女性議員占多數的市議會中，受到歐德思的背書非常重要；「當最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，歐德思帶領紐約市反擊，證明女性領導時也能取得成就，通過紐約市墮胎權利法案，未來我們將合作推動國會通過更多墮胎保護政策。」

相比之下，卡班(Tiffany Caban)和哈妮芙(Shahana Hanif)兩名進步派市議員，則選擇背書牛毓琳；卡班表示，牛毓琳是工薪階層的代言人，第十選區理應由牛毓琳代表，去與精英階層作鬥爭。牛毓琳則呼籲進步派團結起來，為工薪階層而戰。