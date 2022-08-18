男子擅入法拍屋 市議員勸阻遭辱罵

該男子(左)隨意進出法拍屋，並辱罵前來勸阻的帕拉迪諾。(取自帕拉迪諾推特)

選區包括大學點 等華裔 聚集地的市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)，日前在當地的一棟法拍屋前，要求一名隨意出入的男子離開，但遭到這名男子「 Go f–k yourself」的咒罵，還噴大麻在她的臉上；附近華裔住戶對此表示震驚，擔憂周邊日益變差的治安。

https://twitter.com/VickieforNYC/status/1559219324145082368

影音來源：帕拉迪諾推特

帕拉迪諾15日在社群媒體傳一則1分38秒的視頻，指她探訪大學點20大道交146街的一棟法拍屋前，看到一名男子驅車停在屋前的停車道上；她在視頻中說，「我不會允許這種事情發生，屋主有自身的權益，鄰居也值得更好的生活環境，將有更多警察。」

男子在視頻中詢問帕拉迪諾是否需要幫忙，帕拉迪諾說「是的，這很不尊重人」，對方開始以「F」字眼辱罵她，並朝她臉上吐出一大團煙圈，要求她離開。

帕拉迪諾告知，她是當地的民選官員，但男子以「我不在乎你他媽的是誰，你還在這裡，從這裡滾開」；帕拉迪諾隨後詢問對方抽的是什麼，對方朝她再次深吐一口煙，回稱是「大麻」。

一旁拍攝的男子指這名抽大麻的男子行為「噁心」，對方立即回嗆說，「這是合法的，有什麼噁心？Go f–k yourself」；截止17日上午，已有超過1萬人觀看這則視頻。

根據市樓宇局(DOB)17日的回應，這則樓宇位於20大道146-26號，14日已被開出強制清空的命令，由於二樓屋頂的破洞，禁止任何人進入；信息顯示，銀行於2020年12月接手這棟樓宇，是一棟法拍屋，銀行尚未回應事件，涉事男子也未對此置評。