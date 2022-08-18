帶西尼羅病毒蚊群 紐約創新高

紐約市西尼羅病毒的病媒蚊群已為「史上最高」。(CDC)

紐約市 衛生局(DOH)17日宣布，全市西尼羅病毒(West Nile Virus)病媒蚊群已成為「史上最高」，由去年的779個增至1068個，目前已在兩名市民身上發現此病毒，建議民眾做好預防。

就在人們疲於應付新冠、猴痘、小兒麻痺等病毒的時刻，另一項名為西尼羅的病毒也「悄悄」潛入紐約人的生活，分別在皇后區和布碌崙(布魯克林)的兩名居民身上，發現了西尼羅病毒的蹤影。

市衛生局經過檢測 發現，對該病毒呈陽信的蚊群也大量增加，全市五大區共計出現1068個病媒蚊群，成為紐約市史上最高。

截止目前，全美共報告54名感染民眾，及四個死亡病患。在過去十年中，每年僅六到30人檢測呈陽性，死亡率約為14%。

西尼羅病毒由被感染的蚊子傳播，藉由叮咬行為傳染給人類、鳥類和其他哺乳動物。然而，市衛生局也表示，鳥類通常是西尼羅病毒的宿主，蚊子通過叮咬鳥類感染，繼而傳給其他生物。

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，大多數感染西尼羅病毒的人不會出現任何症狀，但大約五分之一會發燒，同時伴隨頭痛，喉嚨痛，肌肉疼痛，疲勞，結膜炎，腹瀉等；在嚴重的情況下，該病毒還會導致嚴重的神經損傷或死亡。50歲以上的成年人和患有某些慢性疾病，如糖尿病、高血壓 、癌症和腎病者最容易出現嚴重併發症。

目前還沒有專門治療西尼羅病毒的疫苗或藥物，非處方止痛藥可以用幫助緩解症狀。市衛生局建議民眾使用經過批准、含有Picaridin派卡瑞丁成份的防蚊液，直接塗抹在皮膚和衣服上進行預防。