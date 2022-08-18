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市府擬租5000間酒店房 安置無證移民

記者和釗宇 / 紐約報導
市府17日表示，計畫再租用5000間酒店客房作為無證客緊急安置房。圖為無證客抵達紐約市。(路透)
市府17日表示，計畫再租用5000間酒店客房作為無證客緊急安置房。圖為無證客抵達紐約市。(路透)

德州將偷渡無證客不斷送往紐約，導致紐約市遊民所系統資源緊張；市府17日發出通知，計畫再租用5000間酒店客房作為緊急安置房，至此紐約市用於接收無證客的酒店房將達近6000套。

市遊民服務局此前已租用近千套酒店客房安置德州無證客，將800個家庭安置在曼哈頓中城第八大道的Row NYC和第十大道的Skyline Hotel豪華酒店內。

紐約每日新聞報導，此次再徵用5000套酒店客房，遊民服務局並未明確價格，該局發言人表示，所需經費已經在市長亞當斯(Eric Adams)2日宣布進入緊急狀態後，由市府和遊民服務局局長詹金斯(Gary Jenkins)籌措完畢；根據採購合同，酒店將得到市府支付的資金，並為被安置的家庭提供服務。

根據市府估計，自5月底以來，已有超過4000名來自拉丁美洲的無證移民，從德州進入美國後被德州政府用大巴送至紐約市，遠高出此前預估的2800人，已占遊民所總人數的10%，大約平均每天需要安置100人左右，其中包括不少帶著孩子的家庭。

起初，大部分無證客被安置在遊民所，但由於紐約市遊民所床位本身就已告急，導致一些家庭未能及時入住，而是在遊民所接待處過夜，違反遊民所必須在10時前安置所有人員的規定。

此外，市調查局(Department of Investigation)也啟動了針對詹金斯的調查，因此前有消息指詹金斯企圖掩蓋遊民系統違反市府規定一事。

市府17日表示，計畫再租用5000間酒店客房作為無證客緊急安置房。圖為無證客抵達...
市府17日表示，計畫再租用5000間酒店客房作為無證客緊急安置房。圖為無證客抵達紐約市。(市長辦公室提供)

遊民 德州 紐約市

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