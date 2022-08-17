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白石鎮華人住宅遭闖 警：二樓窗戶常成漏洞

記者鄭怡嫣／紐約報導
109分局提醒民眾出門時鎖緊門窗。(取自推特)
109分局提醒民眾出門時鎖緊門窗。(取自推特)

皇后區白石鎮(Whitestone)又爆一起華人民宅非法闖入事件，竊賊使用院子中的梯子爬上二樓後破窗而入，警方16日呼籲知情民眾提供線索，並提醒竊賊通過樓上窗戶或陽台進入內室偷竊或搶劫，已成為常見的作案手法，民眾務必在出門時將門窗上鎖。

根據市警局，5日下午2時28分左右，44歲的男性報警，稱歹徒用鄰居家閒置的梯子，爬到位於白石鎮14大道近烏托邦大道(Utopia Parkway)一華人民宅的二樓，之後砸窗闖入，當時屋內無人，嫌犯並未取走任何貴重物品，之後逃逸。

警方16日提醒，竊賊通過樓上窗戶或陽台進入偷竊或搶劫，已成為常見的作案手法，109分局警督凱瑞根(Micheal Kerrigan)也曾表示，轄區約九成入室盜竊，是因門窗未鎖而給竊賊可乘之機，尤其是二樓的門窗常被忘記。

華人公寓與獨立屋，由於常存放大量現金、貴重物品且未裝監控設備，也常是竊賊的作案目標，此前在法拉盛緬街交59大道，一名52歲的華人女屋主遭「闖空門」，損失近10萬元，歹徒從後院窗戶進入房間，而由於案發地點附近的攝像頭故障，警方無法調取作案時的錄像，完全不知嫌犯的信息；白石鎮147街近17路的一棟華人民宅，也趁屋主不在家時，兩名歹徒從後方進入，竊取約1萬7400元價值的物品，該華人屋主也未裝攝像頭。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

華人 手機 法拉盛

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