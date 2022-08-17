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曼哈頓連環攻擊遊民 前科犯認罪

記者張晨／紐約報導
兇嫌墨菲認罪。(警方提供)
兇嫌墨菲認罪。(警方提供)

7月間在曼哈頓連環持刀攻擊遊民並造成一人死亡的40歲的暴力前科犯墨菲(Trevon Murphy)16日向法庭認罪；他此前曾因毒品、攻擊及槍擊被捕十餘次，被捕時也是無家可歸狀態。

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin L. Bragg)表示，墨菲被控謀殺、謀殺未遂和襲擊重罪，他在曼哈頓深夜接連刺傷兩人的下腹，並稱這是「持刀者的選擇」。

影音來源：市警提供

警方表示，7月5日凌晨4時40分許，墨菲在西村哈德遜公園(Hudson River Park)內，向一名34歲熟睡遊民的腹部連捅數刀，傷者送醫不治。

8日和11日晚，他又分別在東49街夾麥迪遜大道(Madison Ave)街角，和東側羅斯福高速公路(FDR Drive)附近的斯坦利艾薩克遊樂場(Stanley Isaac Playground)以同樣方式攻擊兩名遊民。

據悉，墨菲來自田納西州，在2000年至2010年因為毒品問題被逮捕十次，來到紐約後他成為遊民，3月曾因槍擊案被逮捕，4月在皇后區的遊民所毆打室友。

當局表示，墨菲在過堂時承認自己是監控錄像中的嫌犯，並承認自己擁有這把刀。

這是今年第二起針對遊民的連續攻擊案件，3月間華埠及下城連續有三名在街頭露宿的遊民遭同一連環殺手槍擊，造成兩死一傷。

遊民 曼哈頓 槍擊

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