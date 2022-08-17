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槍殺華裔外賣郎 嫌犯囤物癖照片曝光

記者牟蘭／紐約報導
赫希住處用黑色垃圾袋堆滿雜物，甚至沒有落腳的地方。(法院提供)
赫希住處用黑色垃圾袋堆滿雜物，甚至沒有落腳的地方。(法院提供)

最新的法院文件顯示，涉殺華裔外送員嚴志文嫌犯赫希(Glenn Hirsch)的公寓房間照片，黑色垃圾袋堆滿雜物，甚至沒有落腳的地方；赫希妻子多蘿西(Dorothy Hirsch)的代表律師以此作為呈堂證據，指他的當事人無罪。

根據提供給法院的新圖片，赫希的公寓內堆滿用垃圾袋打包的物品，此外，地上還擺滿塑料盒、舊報紙與CD等雜物，一度高至天花板；警方消息曾指，赫希的冰箱存滿甜酸醬與其他調料，公寓內全是垃圾，分析他恐患囤物癖。

赫希因涉嫌於4月30日在森林小丘當街射殺外送員嚴志文，移送法辦，6月以50萬元保釋，本月5日聆訊前因擔心加控非法持槍，在家中自殺；警方此前在與他分居的62歲妻子多蘿西的公寓內發現八把槍枝及超過200顆子彈。

因赫希自殺，謀殺案件已結案，但子多蘿西非法持槍案仍繼續；律師貝德羅(Mark Bederow)日前提交赫希公寓內的照片，重申當事人對這些槍枝不知情。

貝德羅指，赫希在住處「獨特的囤物方式」與多蘿西衣櫃中八把槍儲藏方式如出一轍，「照片可證明赫希用一樣的方式在多蘿西家中儲存槍枝。」

貝德羅要求檢方撤銷當事人所有指控，強調她是有正當職業的註冊護士，與赫希分居多年，是個善良的人，只是允許存放他人物品，「她只是沒有仔細檢查這些物品。」

警方在多蘿西的衣櫃發現黑色垃圾袋裝了非法槍枝。(知情人提供)
警方在多蘿西的衣櫃發現黑色垃圾袋裝了非法槍枝。(知情人提供)

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