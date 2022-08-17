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聯邦起訴紐約兩大黑手黨家族

記者張心／紐約報導
聯邦檢方表示，Bonanno家族的Anthony Pipitone(左)與Genovese家族的Carmelo Polito(右)在長島共同經營一間冰淇淋店掩護賭場。 (檢方提供)
聯邦檢方表示，Bonanno家族的Anthony Pipitone(左)與Genovese家族的Carmelo Polito(右)在長島共同經營一間冰淇淋店掩護賭場。 (檢方提供)

紐約東區聯邦法院16日起訴紐約兩大黑手黨家族中的九名成員，涉及在長島和皇后區以咖啡店等為掩護經營地下賭場，非法賭博、敲詐勒索、洗錢和暴力行為，賺取高額利潤並收買警察；當日，九人以共計515萬元保釋金獲釋。

檢方指，吉諾維斯(Genovese)和博納諾(Bonanno)家族的九名成員，近十年來在長島和皇后區以開設咖啡店為掩護，實則經營地下賭場生意，賺取「非常可觀的收入」。令人沒想到的是，長島納蘇郡一名警探也在高額利誘下「入夥」，以突擊檢查的方式「破壞」其他競爭賭場的生意。

根據起訴書，吉諾維斯和博納諾兩個家族就賭場利潤分成達成共識，賺取的利潤交給更高層的家族成員。目前，九名成員以合計515萬元被保釋；但檢察官在備忘錄中提醒，認為涉案者有很高的逃亡風險，因為其中幾人都有犯罪前科和暴力紀錄，「不應低估被告獲釋所帶來的危險。」

紐約市五大黑手黨家族從1980和1990年代起，因為頻繁被檢方起訴，影響力逐漸衰微，財富遠不如往昔豐厚。其中博納諾最為明顯，自2000年在一連串的定罪和成員背叛後，該家族頭目在2004年因不堪謀殺案指控轉向與檢方合作。

近年來，五大黑手黨家族不斷因為敲詐勒索、非法賭博和洗錢等行為被控罪，觸角也已伸向東岸其他據點，繼續以非法手段為家族高層斂財。

負責此案的檢察官皮斯(Breon Peace)表示，黑手黨以非法賭博、敲詐勒索和暴力行為危害社區，同時利用金融系統進行洗錢，「更讓人不安的是，一名警探背叛誓言，行為令人不齒。」目前，納蘇郡警察局和警察工會尚未對此事件評論。

長島 警察 利潤

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