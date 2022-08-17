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老翁8大道人行道被撞 商家占用問題嚴重

記者顏潔恩／紐約報導
被手推車撞倒的華翁。(讀者提供)
被手推車撞倒的華翁。(讀者提供)

布碌崙(布魯克林)8大道商業繁忙，加上無證攤販、商家霸占人行道，造成空間狹小擁擠；16日一名年邁的華裔老翁就在走路時遭一手推車撞倒，在其他華人民眾的幫助下起身，並被善心人士安排送回家，所幸沒有受傷。

該事件發生於16日中午時分，在8大道57街交58街的路口處；當時80多歲的老翁因腿部不便、行走緩慢，身旁還有一名婦女推著嬰兒車，因空間狹窄，推車不慎撞到老翁的腳，令他失去平衡摔倒在地上。

目擊者稱，老翁先是將自己撐起來，但是手腳無力，經過的路人見狀趕緊將他攙扶起來，協助他到一間店門前的塑料箱子上坐著休息；不確定是不是受到驚嚇，熱心民眾詢問他住家地址時，他說話支支吾吾，想不起回家的路。

民眾只好拍下老人的照片，上傳至微信群詢問，社區人士踴躍轉發，不久成功找到認識的人，並將他安排送回家。

美國紐約華人聯合會會員、8大道社區商家陳其茂是幫助長者的民眾之一，他表示長者沒有受傷，是不幸中的大幸，這也再次證明8大道人行道被占用的問題過於嚴重，現在只是人遭受輕傷，怕日後會鬧出更嚴重後果。

之前在該會的邀請下，日落公園第38選區市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)走訪8大道，探討非法擺攤問題引發的各種情況，除食安問題外，道路安全性也備受關注；阿維萊斯表示會將資料帶回辦公室研究，但至今還未有消息。

陳其茂說，該事件就是很好的例子，解決8大道占道問題刻不容緩，將會向民選官員施壓，期望盡早獲得解決。

8大道 華人 微信

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