不敵疫情 曼哈頓911私人紀念博物館熄燈

15年立於曼哈頓下城悼念逝者，九一一紀念博物館熄燈。(館方提供)

位於曼哈頓下城格林威治街(Greenwich St.)的「九一一 紀念博物館 」(9/11 Tribute Museum)16日宣布，經過超過15年的歷史，該館將從17日起不再開放，並轉向線上教育宣導。

博物館的聯合創始人兼首席執行官亞當斯 (Jennifer Adams)表示，由於疫情重創紐約旅遊業，博物館財務上遇阻，難以維持。

該博物館於2006年由在恐襲中犧牲的市消防局遺孀創辦，是非營利組織「九一一家庭協會」(September 11th Families' Association)的一部分；該館距離世貿中心遺址和九一一國家紀念博物館(The National September 11 Memorial Museum)僅幾街之隔。

由倖存者、一線救援人員、當地居民和遺孀領導的徒步遊覽項目將停止運營。(館方提供)

與國家紀念館相比，這個私人博物館顯得相形見絀，九一一國家紀念博物館是一個由政府資助、耗資7億元的項目，2011年開放紀念廣場，2014年開放一個地下博物館，僅博物館就吸引超過1800萬遊客，而露天免票廣場估計有5500萬遊客。

亞當斯說，「911紀念博物館」原意是希望有一個地方能讓存世者講述在九一一事件中失去至親的故事，閉關後的在線服務將繼續為社區提供教育資源和支持，他們仍然能夠參與互動；不過由倖存者、一線救援人員、當地居民和遺孀領導的徒步遊覽項目將停止運營。

該博物館的大部分實物藏品將被轉移到奧伯尼(Albany)的紐約州博物館(New York State Museum)，該組織將與捐贈者協調，確保藏品將得到妥善、尊重的處理。

今年3月，該館領導層曾經呼籲民選官員介入，並提醒如果沒有立即的財務援助，博物館將面臨永久關閉。

在15年的時間裡，「九一一紀念博物館」接待來自全球141個不同國家的500多萬名遊客，並提供50多萬人次的導遊服務。