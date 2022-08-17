我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／台「超偶」40歲男星艾成 傳7樓墜樓身亡

申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代錄取4名校

華僑中校暑期班300多人結業 成果展演

紐約訊
紐約華僑中文學校暑期班成果展演。(校方提供)
紐約華僑中文學校暑期班成果展演。(校方提供)

紐約華僑中文學校近日舉辦暑期班成果展演，計300多名學童從暑期班結業。這是疫情以後，校方繼2022畢業典禮實體錄影後，舉行的第二次盛大活動。因應疫情，僅邀請僑校常務董事包括中華公所主席曾偉康、聯成公所主席梁漢本、黃氏宗親會黃韶鈞、鶴山公所梁紹斌、龍岡公所趙秋生、洪門致公堂謝國傑、梅氏公所梅建華、恩平同鄉會馮穩平、中華總商會梅犖生、至德三德公所吳行和周榮等主席蒞臨參加。

紐約華僑中文學校暑期班成果展演。(校方提供)
紐約華僑中文學校暑期班成果展演。(校方提供)

曾偉康表示，學生到華僑學校上課，除了精進中文，並學習到尊師重道、孝敬父母，其子女也參加此次夏令營，很高興也以家長身分出席活動，觀賞學生成果展演。

駐紐約台北經濟文化辦事處陳珮瑩公使出席致辭，指百年僑校通過夏令營助學生更了解中華文化，並鼓勵學子持續學習中文。

紐約華僑中文學校暑期班成果展演。(校方提供)
紐約華僑中文學校暑期班成果展演。(校方提供)

校長王憲筠答謝60個僑團自1909年至今的資助、各界支持、家長的信任，使學生能在疫情中繼續學習中文，並感謝老師們克服實體及網路教學的挑戰，義工團隊的奉獻及善心人士資助。她並介紹：畢業鼓勵基金設置，由中華公所顧問伍锐賢及雲吞公司創辦人黃青新先生設立；僑校為永久立案的公立學校：1962年由當時孫啓誠律師(現任國寶銀行董事長)協助於紐約州教育廳註冊，都是學校在疫期能屹立不搖的原因。

她也感謝曾偉康主席及前主席伍銳賢顧問共捐出10萬元，提供2022至2023年，前400名註冊全學年的學費優惠，鼓勵更多社區學生，不分族裔繼續學習中文，未來回饋社區。

紐約華僑中文學校暑期班成果展演。(校方提供)
紐約華僑中文學校暑期班成果展演。(校方提供)

疫情 紐約州 教育

上一則

高德曼訪紐約中華公所 允收緊保釋制度

下一則

教長訪紐約 聆聽皇后區師生心聲 促市府勿削減教育經費

延伸閱讀

大華府海外華裔青少年夏令營 圓滿落幕

大華府海外華裔青少年夏令營 圓滿落幕
僑校與華人博物館 草擬合作備忘錄

僑校與華人博物館 草擬合作備忘錄
北卡洛麗中文學校夏令營 台灣主題受歡迎

北卡洛麗中文學校夏令營 台灣主題受歡迎
亞特蘭大國際音樂節夏令營開跑

亞特蘭大國際音樂節夏令營開跑
全球僑校學生暨僑生歌唱賽報名 獎金最高3600元

全球僑校學生暨僑生歌唱賽報名 獎金最高3600元

熱門新聞

回憶事發當日經過，秦女士難掩悲傷。(記者鄭怡嫣╱攝影)

疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相

2022-08-11 07:27
警察在現場拉起布幔。(記者牟蘭╱攝影)

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

2022-08-09 18:23
秦女士(中)說，女兒尋短當天凌晨曾給自己發微信，讓「媽媽原諒我」，稱要帶她回國；右為沈珺。(記者牟蘭／攝影)

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

2022-08-13 12:29
考邇日前發布視頻，指控她的丈夫家暴她，日前受不了壓力，自殺身亡。(視頻截圖)

遭家暴8年網上求助 紐約亞裔婦不堪壓力自殺身亡

2022-08-09 13:46
一名華女到中餐館取餐時未將汽車熄滅，結果遭人盜竊。(谷歌地圖)

華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走

2022-08-13 07:15
大都會運輸署(MTA)10日公布曼哈頓60街以南堵車費計畫的環境評估公布收費方案細節，堵車費率將在9元至23元之間，不同方案包含的豁免車輛和人群不同，實施何種方案最終將由MTA在公聽後確定。(路透)

曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元

2022-08-10 12:36

超人氣

更多 >
林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂
超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此
社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本

社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本
鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池
中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞