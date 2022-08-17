華僑中校暑期班300多人結業 成果展演

紐約華僑中文學校暑期班成果展演。(校方提供)

紐約華僑中文學校近日舉辦暑期班成果展演，計300多名學童從暑期班結業。這是疫情 以後，校方繼2022畢業典禮實體錄影後，舉行的第二次盛大活動。因應疫情，僅邀請僑校常務董事包括中華公所主席曾偉康、聯成公所主席梁漢本、黃氏宗親會黃韶鈞、鶴山公所梁紹斌、龍岡公所趙秋生、洪門致公堂謝國傑、梅氏公所梅建華、恩平同鄉會馮穩平、中華總商會梅犖生、至德三德公所吳行和周榮等主席蒞臨參加。 紐約華僑中文學校暑期班成果展演。(校方提供)

曾偉康表示，學生到華僑學校上課，除了精進中文，並學習到尊師重道、孝敬父母，其子女也參加此次夏令營，很高興也以家長身分出席活動，觀賞學生成果展演。

駐紐約台北經濟文化辦事處陳珮瑩公使出席致辭，指百年僑校通過夏令營助學生更了解中華文化，並鼓勵學子持續學習中文。 紐約華僑中文學校暑期班成果展演。(校方提供)

校長王憲筠答謝60個僑團自1909年至今的資助、各界支持、家長的信任，使學生能在疫情中繼續學習中文，並感謝老師們克服實體及網路教學的挑戰，義工團隊的奉獻及善心人士資助。她並介紹：畢業鼓勵基金設置，由中華公所顧問伍锐賢及雲吞公司創辦人黃青新先生設立；僑校為永久立案的公立學校：1962年由當時孫啓誠律師(現任國寶銀行董事長)協助於紐約州教育 廳註冊，都是學校在疫期能屹立不搖的原因。