溫州同鄉會 頒16名優秀子弟獎學金

紐約溫州同鄉會舉辦第30屆獎學金頒獎典禮，為16名小學、初中與高中生頒發獎學金。(記者牟蘭╱攝影)

紐約溫州同鄉會近日舉辦第30屆獎學金頒獎典禮，為16名小學、初中與高中生頒發獎學金，高中組的一等獎獲得者陳穎傑(Andre)畢業於湯森哈里斯高中(Townsend Harris High School)，父親經營洗衣店，從小學習只能靠自己，即將進入西北大學 。

會長吳洪光表示，已舉辦30屆獎學金，為超過1000名學子頒獎，鼓勵華裔 後代努力學習，再登高峰，以自己的文化自豪。

中國駐紐約總領館領事劉愛明表示，溫州人善於經商，刻苦耐勞的精神傳遍世界各地，但溫州精神遠不止這些。他以溫州數學家蘇步青為例，是近代數學的奠基人，鼓勵學生以前輩為模範，在學術之路再創佳績，華裔後代應多了解中國歷史，向外族裔同學介紹中國文化。

市議員黃敏儀表示，獲獎學生日後除成為各行業人才，也應努力學習中華文化，回饋社區，幫助其他弱勢群體。

獲得高中組一等獎的陳穎傑，他父親表示自己經營洗衣店，工作忙碌，孩子從小的學習只能靠自己，他自豪兒子在校取得優異成績，也希望他再接再厲，日後在學業繼續努力。

今年獲得獎學金的16名學生的各組第一名分別為：高中組一等獎的陳穎傑與Michelle Chen，初中組一等獎Tiffany Weng與Benjamin Qu，以及小學組一等獎Addison Wong。