關懷長者 林開心獲密爾肯學者獎學金

林開心。(取自LinkedIn)

2022年的「密爾肯學者」(Milken Scholars)獎學金得主日前公布，畢業於皇后區法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis High School)的華裔學生林開心(Joyce Lin)，成為五名紐約獲獎學生之一，獲得1萬元獎學金及伴隨終生的教育指導。她為社區的長者提供美甲服務，高中期間自創網路商店並成功獲利，今秋她將至哥倫比亞大學巴納德學院(Barnard College)攻讀商科，未來立志成為企業家，並回饋社區。

林開心是二代移民 ，在法拉盛成長，她自小與祖母親密，但探訪社區中心時，卻發現這些與祖母一樣不通英語的長者，鮮少有親友來訪，似已被社區遺忘。於是擔任學校社團Glamour Gals club社長期間，組織多次社區活動，到學校周邊的老人中心 ，為長者修指甲、做美甲，「我想告訴她們，她們也是被珍視的。」

作為家裡第一代大學生，大學申請流程也是「摸著石頭過河」。為此，作為高中生多元文化及包容委員會(Student Culture Diversity and Inclusion Committee)的共同創立者及學生會副主席，她推出一系列網路播客，幫助與她相似的一代大學生、移民生與少數族裔學生了解並完成大學申請。

「我喜歡商科，因為它融合許多分支，能展現我是誰。未來也想創業，回饋社區」，林開心說，高中期間，她也自創販賣珠寶的線上平台WearYourJoyce.com，從網站設計、珠寶調研與設計、定價再到線上推廣，一人操辦，已有500多份訂單。

設立於1989年的「密爾肯學者」獎學金，每名得主可獲得1萬元的獎金以及前途指導、實習機會、大學畢業後繼續深造的資助，除林開心外，畢業於史岱文森高中(Stuyvesant High School)、將進入史丹福大學 的張靜羽，為五名獲獎者中的另一名華生。