18歲華青遇劫亡 民代誓言嚴控槍枝
布碌崙(布魯克林)19歲華男黃偉(Dereck Tsoi Hoang)日前在BJ's商場與朋友遇劫，遭18歲男子槍殺身亡，15日在布碌崙萬壽殯儀館舉行告別式，親友、民代和社區人士約120人出席，並於紐約上州瓊斯高墓園(NY Kensico Cemetery)安葬。
在肅穆的氣氛中，黃偉的親友、同事回憶與他工作、學習、玩耍的時光，指他是個開朗、懂事、樂於助人的青年，懷念與他共處的時光，噩耗讓他們感到很突然，生活失去重要的一部分。多人發言時落淚，甚至泣不成聲。
市長亞裔事務特別顧問鄭祺蓉說，黃偉是很優秀的青年，市長亞當斯(Eric Adams)對此案件非常關注，曾親自到死者家中慰問，指為防止類似悲劇，紐約州槍枝管控法律必須修改，他會努力推動此事。
州眾議員寇頓(William Colton)說，言語無法表達失去這樣一位優秀青年的悲哀，這是家庭、社區的巨大損失。黃偉是一位英雄。非法買賣槍枝、持槍行搶者必須承擔法律後果。類似的槍枝暴力一定要制止，「不能再有這樣的葬禮」。寇頓還建議，將一條街道以黃偉的名字命名，以此紀念這一悲劇，並提醒人們控槍的重要性。
州眾議員白彼得(Peter Abbate)在告別式發言，他會盡最大的努力，在州議會通過更嚴格的管制槍枝法律，防止類似悲劇再次發生。如果未來黃偉的家庭有什麼需要，其辦公室一定會支持這個家庭，支持社區，幫助家人平安走過這段悲傷的路途。
紐約同源會會長黃友興、第17選區州參議員民主黨候選人曲怡文和松柏之家社區服務中心執行主任陳偉儀等社區人士出席告別式。
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