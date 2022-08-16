18歲華青遇劫亡 民代誓言嚴控槍枝

黃偉告別式，氣氛肅穆。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)19歲華男黃偉(Dereck Tsoi Hoang)日前在BJ's商場與朋友遇劫，遭18歲男子槍殺身亡，15日在布碌崙萬壽殯儀館舉行告別式，親友、民代和社區人士約120人出席，並於紐約上州 瓊斯高墓園(NY Kensico Cemetery)安葬。

在肅穆的氣氛中，黃偉的親友、同事回憶與他工作、學習、玩耍的時光，指他是個開朗、懂事、樂於助人的青年，懷念與他共處的時光，噩耗讓他們感到很突然，生活失去重要的一部分。多人發言時落淚，甚至泣不成聲。

市長亞裔事務特別顧問鄭祺蓉說，黃偉是很優秀的青年，市長亞當斯(Eric Adams)對此案件非常關注，曾親自到死者家中慰問，指為防止類似悲劇，紐約州槍枝管控法律必須修改，他會努力推動此事。

市長亞裔事務特別顧問鄭祺蓉出席黃偉的告別式。(記者胡聲橋╱攝影)

州眾議員 寇頓(William Colton)說，言語無法表達失去這樣一位優秀青年的悲哀，這是家庭、社區的巨大損失。黃偉是一位英雄。非法買賣槍枝、持槍行搶者必須承擔法律後果。類似的槍枝暴力一定要制止，「不能再有這樣的葬禮」。寇頓還建議，將一條街道以黃偉的名字命名，以此紀念這一悲劇，並提醒人們控槍的重要性。

州眾議員白彼得(Peter Abbate)在告別式發言，他會盡最大的努力，在州議會通過更嚴格的管制槍枝法律，防止類似悲劇再次發生。如果未來黃偉的家庭有什麼需要，其辦公室一定會支持這個家庭，支持社區，幫助家人平安走過這段悲傷的路途。