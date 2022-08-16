7旬華裔外賣郎死輪下「車子急駛像地獄飛出的蝙蝠」

74歲外賣郎被撞亡。(取自Citizen)

報住法拉盛 的74歲越華裔外賣郎陳陛(Be Tran，音譯)，14日晚在皇后區瑞吉屋(Ridgewood)步行送外賣時，被撞身亡，肇事駕駛逃逸，截至15日仍未緝獲，警方呼籲民眾提供線索。

根據市警局，14日晚7時40分左右，陳陛正送當晚最後一份訂餐，步行經瑞吉屋Myrtle大道交Seneca大道路口，被一輛黑色寶馬車撞倒，肇事駕駛沿Myrtle大道朝東逃逸，104分局警員及急救人員趕至現場，宣告已經死亡。

附近的果汁吧老闆Adrian King表示，車子高速直行，「就像一隻從地獄中飛出的蝙蝠」(like a bat out of hell)，撞擊後寶馬車的前保險桿受損，他試圖追趕逃逸的車輛，但難以追上。

死者陳陛。(取自CeFaan推特)

報住在法拉盛58路的陳陛，1990年代中期由越南 移民來美，曾在中城開一家銷售面料與工作服的店鋪，後來因健康問題轉行當外賣郎已五年，女兒一直希望他頤養天年，不要再工作，不過他仍堅持養家。

女兒陳Tina表示，父親常教導她要做一個好人，死於輪下太不公平；另一個女兒陳安(Anh Tran，音譯)則說，父親為家庭與孩子付出一切，他很慷慨，過著簡單的生活，「我只希望他快樂」，「收到來自父親的最後一條信息，是(叫我們)不要擔心生活」。