7旬華裔外賣郎死輪下「車子急駛像地獄飛出的蝙蝠」
報住法拉盛的74歲越華裔外賣郎陳陛(Be Tran，音譯)，14日晚在皇后區瑞吉屋(Ridgewood)步行送外賣時，被撞身亡，肇事駕駛逃逸，截至15日仍未緝獲，警方呼籲民眾提供線索。
根據市警局，14日晚7時40分左右，陳陛正送當晚最後一份訂餐，步行經瑞吉屋Myrtle大道交Seneca大道路口，被一輛黑色寶馬車撞倒，肇事駕駛沿Myrtle大道朝東逃逸，104分局警員及急救人員趕至現場，宣告已經死亡。
附近的果汁吧老闆Adrian King表示，車子高速直行，「就像一隻從地獄中飛出的蝙蝠」(like a bat out of hell)，撞擊後寶馬車的前保險桿受損，他試圖追趕逃逸的車輛，但難以追上。
報住在法拉盛58路的陳陛，1990年代中期由越南移民來美，曾在中城開一家銷售面料與工作服的店鋪，後來因健康問題轉行當外賣郎已五年，女兒一直希望他頤養天年，不要再工作，不過他仍堅持養家。
女兒陳Tina表示，父親常教導她要做一個好人，死於輪下太不公平；另一個女兒陳安(Anh Tran，音譯)則說，父親為家庭與孩子付出一切，他很慷慨，過著簡單的生活，「我只希望他快樂」，「收到來自父親的最後一條信息，是(叫我們)不要擔心生活」。
目前，市警高速公路調查小組仍在調查此案，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。
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