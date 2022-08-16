我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山亞裔任婆婆遇襲案 3青少年落網 另一14歲嫌在逃

中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳

紐約客談／Vessel重開 安全與藝術之爭

紐約客談

曼哈頓哈德遜河廣場地標Vessel自開放後變成熱門自殺景點而長時間關閉，開發商正評估重新開放方案；但隨著疫情後的可能的人流增加，這一舉動好像更為冒險。

Vessel和哈德遜廣場的命運可謂一波三折，從公布到2019年開放，曾被冠上「破壞紐約文化」、「富豪城中城」等標籤；而伴隨疫情心理健康問題浮現，幾起自殺接連發生，引起了開發商和社區委員會的注意。

在大型戶外建築中，橋梁在傳統上一直是輕生者的首選，至少有研究表明這些地方的成功自殺率更高，像連結曼哈頓、新澤西的喬治華盛頓大橋、史泰登島的維拉札諾大橋等早有對加裝護欄的建議。

無庸置疑，阻止企圖自殺者最好的方法是增加屏障的高度，這是唯一可行的辦法；開發商和本地社區當然理解人們擔憂要改變被視為藝術品的建築，但現在更應該考慮的是，在接二連三的自殺案之後，什麼時候藝術價值會讓位於安全？

去年一名親眼目睹24歲布碌崙(布魯克林)女子高麗(Yocheved Gourarie)自殺的華裔遊客說，不要以為跳樓自殺是在樓頂的猶豫徘徊，當日她看見高麗「興沖沖的爬上樓梯然後一躍而下。」。

「我嚇傻了，這一幕成了我一年的夢魘和心理陰影」她說，四周高樓環繞，偏偏在不算大的廣場中矗立了這樣一個造型奇特的建築物，讓人有一種置身於井底的窒息感，今後再也不會想再造訪此地。

防止輕生最好的辦法是保持樂觀，別太在意身邊人想法，至少嘗試一下。

疫情 曼哈頓 布碌崙

上一則

聯合健保與仁德醫生協作 呼籲家長預約孩子年度健康檢查

下一則

3-8年級州考成績公布 可登入學校帳號查看

延伸閱讀

上海海事大學北美校友會夏季野餐 疫後首次聚會

上海海事大學北美校友會夏季野餐 疫後首次聚會
哈德遜廣場Vessel頻傳自殺關閉1年 擬重新開放

哈德遜廣場Vessel頻傳自殺關閉1年 擬重新開放
新州肇逃女議員 年薪20萬遭爆住低收公寓

新州肇逃女議員 年薪20萬遭爆住低收公寓
新州猴痘疫情升溫 至少214例、遍布13郡 哈德遜郡最嚴重

新州猴痘疫情升溫 至少214例、遍布13郡 哈德遜郡最嚴重
台灣會館文化講座 談哈德遜河谷特色

台灣會館文化講座 談哈德遜河谷特色

熱門新聞

回憶事發當日經過，秦女士難掩悲傷。(記者鄭怡嫣╱攝影)

疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相

2022-08-11 07:27
警察在現場拉起布幔。(記者牟蘭╱攝影)

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

2022-08-09 18:23
秦女士(中)說，女兒尋短當天凌晨曾給自己發微信，讓「媽媽原諒我」，稱要帶她回國；右為沈珺。(記者牟蘭／攝影)

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

2022-08-13 12:29
餐廳戶外用餐區無門禁，易遭濫用。(取自餐廳臉書)

曼哈頓華人餐廳戶外用餐區 光天化日男女「尋歡」

2022-08-08 10:30
考邇日前發布視頻，指控她的丈夫家暴她，日前受不了壓力，自殺身亡。(視頻截圖)

遭家暴8年網上求助 紐約亞裔婦不堪壓力自殺身亡

2022-08-09 13:46
一名華女到中餐館取餐時未將汽車熄滅，結果遭人盜竊。(谷歌地圖)

華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走

2022-08-13 07:15

超人氣

更多 >
跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算

跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算
解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌

解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌
真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境

真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境
比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海

比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海
一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增

一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增