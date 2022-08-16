紐約客談／Vessel重開 安全與藝術之爭

曼哈頓 哈德遜河廣場地標Vessel自開放後變成熱門自殺景點而長時間關閉，開發商正評估重新開放方案；但隨著疫情 後的可能的人流增加，這一舉動好像更為冒險。

Vessel和哈德遜廣場的命運可謂一波三折，從公布到2019年開放，曾被冠上「破壞紐約文化」、「富豪城中城」等標籤；而伴隨疫情心理健康問題浮現，幾起自殺接連發生，引起了開發商和社區委員會的注意。

在大型戶外建築中，橋梁在傳統上一直是輕生者的首選，至少有研究表明這些地方的成功自殺率更高，像連結曼哈頓、新澤西的喬治華盛頓大橋、史泰登島的維拉札諾大橋等早有對加裝護欄的建議。

無庸置疑，阻止企圖自殺者最好的方法是增加屏障的高度，這是唯一可行的辦法；開發商和本地社區當然理解人們擔憂要改變被視為藝術品的建築，但現在更應該考慮的是，在接二連三的自殺案之後，什麼時候藝術價值會讓位於安全？

去年一名親眼目睹24歲布碌崙 (布魯克林)女子高麗(Yocheved Gourarie)自殺的華裔遊客說，不要以為跳樓自殺是在樓頂的猶豫徘徊，當日她看見高麗「興沖沖的爬上樓梯然後一躍而下。」。

「我嚇傻了，這一幕成了我一年的夢魘和心理陰影」她說，四周高樓環繞，偏偏在不算大的廣場中矗立了這樣一個造型奇特的建築物，讓人有一種置身於井底的窒息感，今後再也不會想再造訪此地。

防止輕生最好的辦法是保持樂觀，別太在意身邊人想法，至少嘗試一下。