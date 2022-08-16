李凱健9月21日康尼島發雨水桶

市議員李凱健為居民派送雨水桶。(記者胡聲橋╱攝影)

選區包括布碌崙 (布魯克林)班森賀和康尼島 的第47選區市議員李凱健(Ari Kagan)日前在羊頭灣派送雨水桶，許多華裔居民前往領取，82個水桶很快發完。這是李凱健今年第二次派發雨水桶，第三次派送將於21日(周日)在康尼島舉行。

這次活動在李凱健選區內W大道交東4街的一家教堂前舉行。因為先到先得，很多華人 很早就前去排隊。雨水桶派送上午10時開始，據瞭解，有人早上7時就來排隊。一名排隊者說，他早上8時來排隊，本來以為已經算早了，結果卻發現前面有二、三十人。他最後拿到雨水桶，他說，有了雨水桶，今後可以接雨水在後院澆花種花，很實用。

李凱健和市環保局工作人員、義工在不到一個小時內就派發完82個雨水桶。李凱健介紹，本周日將在康尼島舉辦今年第三次雨水桶派送活動，地址是西37街3001號的大康尼島地區猶太社區委員會(Jewish Community Council of Greater Coney Island)門前。上午10時開始，也是派發82個。

李凱健強調，派送活動由市環保局與每個市議員在各自選區內展開，所以21日到康尼島領取雨水桶的居民須居住在第47市議員選區內，領取者須出示居住地址證明，而且每個家庭限領取一個水桶。