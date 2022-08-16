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法拉盛長者民調：憂攤販、垃圾、噪音

記者牟蘭／紐約報導
州眾議員金兌錫辦公室暑期實習生，調查及建議社區主要問題。(記者牟蘭／攝影)
州眾議員金兌錫辦公室暑期實習生，調查及建議社區主要問題。(記者牟蘭／攝影)

12名參與州眾議員金兌錫(Ron Kim)辦公室的暑期實習生，訪問多間法拉盛的老人院，採訪百餘名長者，針對護理員的24小時工作制以及當地面臨的交通壅堵、汙染與語言等問題，探討解決方案，期盼為居民帶來宜居的社區環境。

此次調查分為兩個小組，分別討論護理員的24小時工作制與社區長者擔憂的五大問題；第一組學生表示，他們採訪的部分華裔護理員在長時間的工作中，沒有得到應有的報酬，其中一人指晚上無法休息，更未得到加班費等，但由於在不知情的情況下簽署和解，放棄上訴的權益。

學生建議，法律專業人士應重新審視和解，確保結果公正，並提供熱線電話，提供求助渠道，以及確保雇主不強制員工簽署協議等。

第二組學生採訪法拉盛當地的五家老人中心，說中文與韓文的學生訪問139名長者，總結他們關注的議題；調查顯示，壅堵的人行道與交通、無證攤販、垃圾、噪音汙染與語言障礙是受訪者最擔憂的問題，以噪音汙染為例，36%的長者指，因飛機噪音造成高血壓與失眠問題。

調研結果還顯示，40%的受訪者批評法拉盛的衛生狀況，指路邊的垃圾與廢水影響生活品質，對此，學生建議市清潔局(DSNY)增加經費，並加種綠植等，改善當地的環境；此外，還有20%的長者說，他們因不諳英文，受到不公待遇，呼籲政府聘用翻譯，增加語言項目。

州眾議會長者委員會主席金兌錫表示，今年實習生所選的兩主題，也是其辦公室主要關注並處理的問題，他感謝參與者提供的建議，期盼學生從中學到經驗，用於日後的生活。

法拉盛 高血壓 老人中心

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