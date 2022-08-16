第10選區民調 高德曼暫領先
PIX11電視台15日公布的最新民調顯示，國會眾議員第十選區各民主黨參選人中，前川普彈劾案首席聯邦檢察官高德曼(Dan Goldman)以22%領先，排名第二的則為支持率為17%的州眾議員牛毓琳。
由愛默生學院民調機構(Emerson College Polling)、PIX11以及The Hill在本月10日至13日間，訪問500名民主黨籍選民，並於15日公布民調結果，民調顯示已然白熱化的第十選區國會議員競選中，日前獲得紐約時報背書的前聯邦檢察官高德曼。反超此前大熱的州眾議員牛毓琳以及市議員利華娜(Carlina Rivera)，以22%領先，而獲得進步派民代及工會等支持、勞工家庭黨(Working Families Party)背書的牛毓琳，以17%排名第二。
市議員利華娜以及國會眾議員瓊斯(Mondaire Jones)，以13%支持率排名第三，州眾議員文雅麗(Jo Anne Simon)及前國會議員霍茲曼(Elizabeth Holtzman)，則分別有6%以及4%支持。
該項民調還顯示，高德曼最受65歲以上長者青睞，得到35%的支持率，牛毓琳則得到亞太裔選民40%的支持，接受訪問的民主黨選民中，有23%認為槍枝及犯罪問題對他們是首要議題，16%表示是墮胎權益，另16%則指經濟及通膨問題最重要，在曼哈頓堵車費(congestion pricing)問題上，52%選區受訪者支持，31%反對，18%持保留意見。
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