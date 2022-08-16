亞裔職業天花板 百人會論壇獻策

百人會 (Committee of 100)15日通過Zoom舉辦視頻論壇，以小組討論的方式探討美國科技業中的亞裔 遇到的職業天花板的問題。

討論的主持人是生化公司負責人楊一帆(Peter Young)，百人會成員，也是「亞裔美國人職業天花板」這一議題的主席。參加討論包括韓裔Albert Ko，是「預警服務」(Early Warning Services)公司執行長(CEO)；華裔 Shin-Wen Kuo，惠普公司高性能計算機和人工智能部門的運營長(COO)； 華裔Deb Liu，網站「祖先」(Ancestry)執行長，也是百人會成員之一；華裔Jeanne Yuen-Hum，英特爾公司全球供應鏈質量和可靠性部門副總裁。

Albert Ko的經歷比較傳奇，拿到歷史學位後，在科技行業站穩腳跟，現在是一家科技公司的執行長。回歸自己的經歷，他說要想當公司高級管理人員，最重要的是培養公共演講能力。他說自己身邊有許多好人相助，所以他經常關照他人。他的職業生涯並非一帆風順，遇到過各種挫折，各種有意識和無意識的偏見，但他認為，美國社會喜歡的是樂觀和頑強的人。

Deb Liu的網站「祖先」前一段時間經常在電視上做廣告，她認為適應環境，適應企業文化是打破科技職場天花板最需要的能力，在實踐中學習各種管理能力更能如虎添翼。回顧自己的經歷，她覺得在關鍵時刻有人在後面推一把，讓她更上一層樓，覺得自己很幸運。

Shin-Wen Kuo說，亞裔常認為，只要埋頭努力，就會有人賞識，有人提拔，這種想法在科技業行不通，要學會推銷自己。她說，人們總以為，要到某個層次，有一定的權力，才能改變企業，這並不正確，一個優秀的領導人應該隨時傳播正確的價值觀，支持社區。

Jeanne Yuen-Hum說，美國科技公司中，亞裔員工比率達30%，但到了高級領導層，亞裔就下降到10%，這種現象很常見。她說亞裔崇尚低調和謙虛，但在美國，這無益於升遷，她覺得亞裔不僅要工作得漂亮，還要會引起別人注意。Yuen-Hum強調，要做自己喜愛和擅長的工作，這是事業有成就的前提。如果要用一句話來概括亞裔打破科技業職業天花板，那就是「無所畏懼」。