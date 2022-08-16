亞裔職業天花板 百人會論壇獻策
百人會(Committee of 100)15日通過Zoom舉辦視頻論壇，以小組討論的方式探討美國科技業中的亞裔遇到的職業天花板的問題。
討論的主持人是生化公司負責人楊一帆(Peter Young)，百人會成員，也是「亞裔美國人職業天花板」這一議題的主席。參加討論包括韓裔Albert Ko，是「預警服務」(Early Warning Services)公司執行長(CEO)；華裔Shin-Wen Kuo，惠普公司高性能計算機和人工智能部門的運營長(COO)； 華裔Deb Liu，網站「祖先」(Ancestry)執行長，也是百人會成員之一；華裔Jeanne Yuen-Hum，英特爾公司全球供應鏈質量和可靠性部門副總裁。
Albert Ko的經歷比較傳奇，拿到歷史學位後，在科技行業站穩腳跟，現在是一家科技公司的執行長。回歸自己的經歷，他說要想當公司高級管理人員，最重要的是培養公共演講能力。他說自己身邊有許多好人相助，所以他經常關照他人。他的職業生涯並非一帆風順，遇到過各種挫折，各種有意識和無意識的偏見，但他認為，美國社會喜歡的是樂觀和頑強的人。
Deb Liu的網站「祖先」前一段時間經常在電視上做廣告，她認為適應環境，適應企業文化是打破科技職場天花板最需要的能力，在實踐中學習各種管理能力更能如虎添翼。回顧自己的經歷，她覺得在關鍵時刻有人在後面推一把，讓她更上一層樓，覺得自己很幸運。
Shin-Wen Kuo說，亞裔常認為，只要埋頭努力，就會有人賞識，有人提拔，這種想法在科技業行不通，要學會推銷自己。她說，人們總以為，要到某個層次，有一定的權力，才能改變企業，這並不正確，一個優秀的領導人應該隨時傳播正確的價值觀，支持社區。
Jeanne Yuen-Hum說，美國科技公司中，亞裔員工比率達30%，但到了高級領導層，亞裔就下降到10%，這種現象很常見。她說亞裔崇尚低調和謙虛，但在美國，這無益於升遷，她覺得亞裔不僅要工作得漂亮，還要會引起別人注意。Yuen-Hum強調，要做自己喜愛和擅長的工作，這是事業有成就的前提。如果要用一句話來概括亞裔打破科技業職業天花板，那就是「無所畏懼」。
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