華女糧食券 2小時盜刷一空 損失逾千元

糧食券被盜刷事件時有所聞。圖為紐約市一商店門口「接受糧食券」告示。(Getty Images)

布碌崙(布魯克林)日落大道近期發生多起華裔居民糧食券 被盜刷事件，有的盜刷金額甚至達數千元，社區人士警告，糧食券使用者應注意用卡安全。

家住8大道的王女士(Alice Wang)有一份臨時工作，也領取糧食券福利。不久前，她查看自己EBT卡上糧食券的餘額，吃驚地發現卡上的1000多元都被別人花光，餘額為零。她一開始以為自己看花了眼，或是錯登帳戶，但仔細一看，發現確實是自己的帳戶被盜用。

她這一下睡意全無，通過帳單，發現有人在當天晚上8時到10時之間，在馬里蘭州的沃爾瑪和Giant Land連鎖店三個分店，盜用她卡上的1101.96元，把糧食券的錢全花完。她說起這事非常氣憤，「這個賊真會花錢啊，居然把我帳上的錢花得一分不剩」。幸好她還有一份臨時的工作，但對於那些依靠糧食券維持生計的人來說，麻煩就大了。

第二天一早，她趕緊把糧食券被盜刷通知發卡部門，因為知道再過半個月會有錢到帳，趕緊取消舊卡，申請一張新卡。王女士說，她早就有EBT卡，但基本不用，所以不太可能洩露信息。疫情之後，因為孩子的餐費發在這張卡上，今年4月開始使用，她也領取糧食券，所以開始在商店使用這張卡。警方告訴她，信息洩露有多種可能，不過她到現在也不知道自己EBT卡的信息是怎麼洩露出去。

王女士後來報警，警方登記，她又找到當地州眾議員米婷絲(Marcela Mitaynes)辦公室，要求幫助追回被盜用的款項。王女士說，一名華人 朋友，EBT卡也被盜500多元。據說，還有人被盜數千元。她懷疑是遇到犯罪團伙。