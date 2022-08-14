我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日媒：日美協調賀錦麗出席安倍晉三國葬

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 已拿掉呼吸器 可以說話了

暌違7年 中華少棒隊抵威廉波特參賽

紐約訊
福林國小少棒隊代表亞太區出征。(僑教中心提供)
福林國小少棒隊代表亞太區出征。(僑教中心提供)

2022年世界少棒錦標賽即將在8月17日至28日於賓州威廉波特舉行，睽違7年，台灣少棒重返榮耀，由台北市福林國小少棒隊取得亞太區代表權，前進美國賓州威廉波特(Williamsport)與各國勁旅一較高下。

福林國小少棒隊與接機僑胞、經文處、文教中心代表等合影。(僑教中心提供)
福林國小少棒隊與接機僑胞、經文處、文教中心代表等合影。(僑教中心提供)

11日深夜，福林國小少棒隊一行17人，在總教練章子健的率領下，連同兩位教練陳奇亨、林閔建及翻譯張南雄醫師，抵達新澤西州紐瓦克機場。駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張俊裕、教育組主任楊敏玲、紐約華僑文教服務中心副主任林威廷，以及僑務委員方秀蓉、僑務顧問鍾文忠、新澤西台灣同鄉會沈正強及紐約、新澤西州僑胞等至機場迎接，還準備了營養便當和能量點心盒，為福林虎將加油打氣，預祝旗開得勝。也希望教練及小將們享受比賽當中的每一刻，打出一場場拚盡全力的比賽。

僑務顧問鍾文忠特別準備豐盛營養的便當，為早已飢腸轆轆的福林虎將們充飢。(僑教中心...
僑務顧問鍾文忠特別準備豐盛營養的便當，為早已飢腸轆轆的福林虎將們充飢。(僑教中心提供)

在世界少棒錦標賽主辦單位的安排下，福林國小少棒隊當晚就搭乘棒巴士前往威廉波特，小將們要在一周內克服12小時的時差並且熟悉比賽場地及天氣，以求比賽開打後能夠拿出最佳表現。

福林國小少棒隊總教練章子健、駐紐約辦事處教育組主任楊敏玲與世界少棒錦標賽主辦單位...
福林國小少棒隊總教練章子健、駐紐約辦事處教育組主任楊敏玲與世界少棒錦標賽主辦單位代表合影。(僑教中心提供)

福林國小少棒隊首戰將在8月18日下午1時對決實力堅強的歐非區代表隊，來自義大利的Emilia Romagna。歡迎踴躍到場為台灣小將加油，比賽實況也將在ESPN全程轉播。

1969年起台灣少棒隊榮獲17次世界大賽冠軍，紐約台灣同鄉會己組巴士加油團前往打氣，座位有限，有興趣者可冾方秀蓉：(917)912-8288。

福林國小少棒隊抵達威廉波特。(球隊提供)
福林國小少棒隊抵達威廉波特。(球隊提供)

新澤西州 威廉 波特

上一則

政見符合共同理念 華社挺卡范納競選連任

下一則

參議員、國會議員初選提前投票起跑 競爭激烈投票站冷清

延伸閱讀

暌違7年 中華少棒隊抵威廉波特

暌違7年 中華少棒隊抵威廉波特
紐約廢水驚現小兒麻痺病毒 全市恐已傳播 衛生局籲快接種疫苗

紐約廢水驚現小兒麻痺病毒 全市恐已傳播 衛生局籲快接種疫苗
MLB／洋基近11戰9敗 紐約媒體籲終結者該換人了

MLB／洋基近11戰9敗 紐約媒體籲終結者該換人了
佛州宅邸被搜 人在紐約的川普從監視器全程掌握

佛州宅邸被搜 人在紐約的川普從監視器全程掌握
生活／威廉波特少棒賽 台僑球魂再起

生活／威廉波特少棒賽 台僑球魂再起

熱門新聞

回憶事發當日經過，秦女士難掩悲傷。(記者鄭怡嫣╱攝影)

疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相

2022-08-11 07:27
警察在現場拉起布幔。(記者牟蘭╱攝影)

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

2022-08-09 18:23
餐廳戶外用餐區無門禁，易遭濫用。(取自餐廳臉書)

曼哈頓華人餐廳戶外用餐區 光天化日男女「尋歡」

2022-08-08 10:30
秦女士(中)說，女兒尋短當天凌晨曾給自己發微信，讓「媽媽原諒我」，稱要帶她回國；右為沈珺。(記者牟蘭／攝影)

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

2022-08-13 12:29
涉嫌槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希5日聆訊前飲彈自殺，他的屍體被市府人員抬出。(記者牟蘭/攝影)

涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

2022-08-06 09:10
考邇日前發布視頻，指控她的丈夫家暴她，日前受不了壓力，自殺身亡。(視頻截圖)

遭家暴8年網上求助 紐約亞裔婦不堪壓力自殺身亡

2022-08-09 13:46

超人氣

更多 >
馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」

馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」
「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國
華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走

華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走
20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」

20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」
蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生