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美東華人學術聯誼會年會 孟昭文籲團結

記者牟蘭╱紐約報導
美東華人學術聯誼會13日以線上與線下結合的方式舉辦第47屆年會，邀請孟昭文帶來演講。(記者牟蘭╱攝影)
美東華人學術聯誼會13日以線上與線下結合的方式舉辦第47屆年會，邀請孟昭文帶來演講。(記者牟蘭╱攝影)

美東華人學術聯誼會，13日以線上與在皇后區法拉盛線下結合的方式舉辦第47屆年會，邀請國會眾議員孟昭文以反仇恨亞裔為題演講，她呼籲亞裔後代加強公共演講技巧，讓更多人聽見亞裔的聲音，她也會繼續努力，讓外族裔看到亞裔對國家的付出，共同抵抗仇恨風氣。

美東華人學術聯誼會董事長林豐堡與會長張至先表示，疫情爆發後，該會2020年轉為線上慶祝年會，去年也縮小規模，今年疫情趨緩，活動以線上科技研討會結合線下晚宴的方式舉辦，為學術人士提供交流平台。

林豐堡說，美東華人學術聯誼會今年舉辦多場演講，4月到5月為紀念因染疫已故的財經專家曾令寧主辦財經講座，還針對仇恨亞裔犯罪話題，在皇后學院與院長吳華揚舉辦相關論壇，共同抵抗仇恨風氣。

當天的研討會中，由陳俊成帶來「質子放射性治療」、連興隆帶來「台灣高等教育在SDGs的實踐與創新：以高雄大學為例」、王凱帶來「數字化轉型」、王學亮帶來「高大綠色校園經驗與展望」、徐慧茵帶來「後疫情時代如何幫助社區創新項目」與張彰華「疫情持續 嚴防口罩汙染」等主題演講。

作為主講嘉賓，孟昭文表示，她的父母在中國出生，1973年從台灣移民，深知移民默默耕耘，為美國夢打拚的不易；她說，身為第二代移民，她致力於讓外族裔看到亞裔對國家的貢獻，如提出今年由拜登總統簽字的建亞太裔國家博物館法案，讓更多人了解亞裔歷史，消除仇恨亞裔風氣。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章表示，美東華人學術聯誼會創會以來，在藝術、教育、生意等各個領域舉辦研討會，疫情期間也為學者提供交流平台，以書生報國的熱情，在美東辛勤耕耘，讓海內外引以為傲。

紐約市皇后區民事法庭法官參選人林凱倫(Karen Lin)也出席致意。

孟昭文作為主講嘉賓在美東華人學術聯誼會表示，希望更多人看到亞裔對國家的貢獻。(記...
孟昭文作為主講嘉賓在美東華人學術聯誼會表示，希望更多人看到亞裔對國家的貢獻。(記者牟蘭╱攝影)

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