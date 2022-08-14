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康尼島沙雕賽回歸 華裔親子烈日下同樂

記者顏潔恩／紐約報導
康尼島沙雕大賽在疫情停擺兩年後，於13日回歸。(記者顏潔恩╱攝影)
康尼島沙雕大賽在疫情停擺兩年後，於13日回歸。(記者顏潔恩╱攝影)

第30屆布碌崙(布魯克林)康尼島沙雕大賽(Sand Sculpting)，在前兩年因疫情取消後，終於在13日回歸，大批參賽者在烈日下發揮想像力創作，吸引來海灘玩耍的民眾圍觀；也有華裔民眾攜帶幼童參與賽事，雖然作品不完美，但孩子們能在戶外嬉鬧就已經很開心，「在紐約市挺好的，有很多的活動可以參與。」

沙雕比賽是康尼島夏季的重頭戲之一，每年都會吸引成千上萬民眾參與，2020年後連續兩年因疫情被迫取消，直到今年主辦方才臨時宣布籌辦；今年比疫情前參與者明顯較少，但當天不少民眾海邊玩耍，活動吸引不少人圍觀，主辦方也帶來音樂表演、免費禮物贈送等。

該活動由非營利機構「康尼島聯盟」(Alliance for Coney Island)和「布碌崙社區服務會」(Brooklyn Community Services)合辦，比賽依不同類型可分為家庭組、成人組、個人組以及大眾票選人氣獎等四個類別；參賽者從中午12時開始比賽，有四個小時的創作時間。

不少華裔家長帶著孩子到康尼島玩耍。(記者顏潔恩╱攝影)
不少華裔家長帶著孩子到康尼島玩耍。(記者顏潔恩╱攝影)

居住布碌崙的郝先生，與妻子帶著兩名幼童以及鄰居家孩子參加活動，他表示當日早晨碰巧看到活動信息，心血來潮參與，「孩子們一聽到要來海邊玩沙，都很興奮，順便帶鄰居家的小孩一起過來」；孩子們即興創作，作品是一個巨型海龜，雖不是很完美，但相較於贏得比賽，更享受玩樂過程。

郝太太說，在紐約市生活的好處就是戶外活動豐富，小孩們因疫情在家時間太久，現在更把握每個能出門製造回憶的機會。

康尼島沙雕大賽13日舉辦，圖為參賽者作品。(記者顏潔恩╱攝影)
康尼島沙雕大賽13日舉辦，圖為參賽者作品。(記者顏潔恩╱攝影)

當日時逢周末，也有很多華裔家長帶孩子到海邊玩沙；民眾葉女士表示，與其讓孩子待在家裡對著電子產品，更喜歡趁著天氣好的時候，帶他們出門玩樂，也能增加親子互動。她說，來到康尼島才知道該活動，孩子也受到現場作品啟發，拿起鏟子和水桶蓋城堡。

不少華裔家長帶著孩子到康尼島玩耍。(記者顏潔恩╱攝影)
不少華裔家長帶著孩子到康尼島玩耍。(記者顏潔恩╱攝影)

現場還有不少華人拍照、為參賽者加油打氣，帶著女兒的吳Amanda說，沙雕大賽新鮮好玩，也體會到參賽者長時間曝曬在太陽底下的不容易；「早知就叫女兒和她的朋友來參加了，以她們的創作力和合作，說不定還能贏獎」，考慮明年過來參與。

郝先生一家帶著鄰居孩子參與比賽。(記者顏潔恩╱攝影)
郝先生一家帶著鄰居孩子參與比賽。(記者顏潔恩╱攝影)

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