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王嘉廉醫療中心 法拉盛宣導保健

記者牟蘭／紐約報導
王嘉廉社區醫療中心年度活動「健康日」於13日在法拉盛舉辦，孟昭文(左三)參與支持。(孟昭文辦公室提供)
王嘉廉社區醫療中心年度活動「健康日」於13日在法拉盛舉辦，孟昭文(左三)參與支持。(孟昭文辦公室提供)

王嘉廉社區醫療中心年度活動「健康日」(Good Health Day)於13日在皇后區法拉盛舉辦，向民眾宣導醫療資訊、提供免費健康篩檢，鼓勵民眾關心健康狀況，養成良好生活方式，主辦方重申尊重女性健康，會為病患轉介專科部門治療。

本月7日到13日是全國醫療中心周，王嘉廉醫療中心13日在37大道舉辦「健康日」活動，由亞美醫師協會、安保健保與第一健保等機構贊助，邀請超過30個醫療機構與社會服務機構參與，為民眾提供健康資訊並安排兒童互動遊戲等，現場展示腰鼓舞、武術、心肺復甦、自衛術與Zumba舞表演等。

王嘉廉社區醫療中心社區關係主任黃靖婷表示，「健康日」已持續舉辦超過30年，旨在增強社區民眾的健康意識，勿讓民眾把小病拖成大病；她說，當天的活動為民眾免費篩檢血壓、血糖、B肝與身高體重指數等，提醒華人民眾養成良好的生活習慣。

王嘉廉社區醫療中心年度活動「健康日」於13日在法拉盛舉辦，邀請超過30個醫療機構...
王嘉廉社區醫療中心年度活動「健康日」於13日在法拉盛舉辦，邀請超過30個醫療機構與社會服務機構參與。(記者牟蘭╱攝影)

王嘉廉社區醫療中心醫療教育主任朱雅潔表示，本次活動帶來如何預防與治療常見的慢性疾病的資訊，民眾可瞭解糖尿病、高血壓、心血管疾病，以及產前護理、家庭生育計畫、兒保與心理健康的信息。

王嘉廉社區醫療中心年度活動「健康日」帶來心肺復甦的展示。(記者牟蘭╱攝影)
王嘉廉社區醫療中心年度活動「健康日」帶來心肺復甦的展示。(記者牟蘭╱攝影)

朱雅潔指，王嘉廉醫療中心無論患者的移民身分，以及是否有醫保，都會為患者提供基礎治療，若民眾為低收入者，中心將提供優惠支付方案；她表示，醫療中心尊重女性的生殖健康，若患者需要相關服務，中心將為婦女轉介相關的部門治療。

王嘉廉社區醫療中心年度活動「健康日」於13日在法拉盛舉辦，邀請超過30個醫療機構...
王嘉廉社區醫療中心年度活動「健康日」於13日在法拉盛舉辦，邀請超過30個醫療機構與社會服務機構參與。(記者牟蘭╱攝影)

王嘉廉社區醫療中心行政總裁查高書(Kaushal Challa)表示，作為一所聯邦政府認可的醫療中心，社區醫療服務是一直以來是中心的工作核心；他說，王嘉廉50多年來，為數以萬計的患者供優質且可負擔的醫療服務感到自豪，感謝醫療工作者的付出，「健康是一個社區走向欣欣向榮的第一步」。

國會眾議員孟昭文與市議員黃敏儀辦公室代表朱蕾等也參加當天的活動表示支持。

王嘉廉醫療中心「健康日」安排兒童互動遊戲等。(記者牟蘭╱攝影)
王嘉廉醫療中心「健康日」安排兒童互動遊戲等。(記者牟蘭╱攝影)

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