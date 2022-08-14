王嘉廉醫療中心 法拉盛宣導保健

王嘉廉社區醫療中心年度活動「健康日」於13日在法拉盛舉辦，孟昭文(左三)參與支持。(孟昭文辦公室提供)

王嘉廉社區醫療中心年度活動「健康日」(Good Health Day)於13日在皇后區法拉盛舉辦，向民眾宣導醫療資訊、提供免費健康篩檢 ，鼓勵民眾關心健康狀況，養成良好生活方式，主辦方重申尊重女性健康，會為病患轉介專科部門治療。

本月7日到13日是全國醫療中心周，王嘉廉醫療中心13日在37大道舉辦「健康日」活動，由亞美醫師協會、安保健保 與第一健保等機構贊助，邀請超過30個醫療機構與社會服務機構參與，為民眾提供健康資訊並安排兒童互動遊戲等，現場展示腰鼓舞、武術、心肺復甦、自衛術與Zumba舞表演等。

王嘉廉社區醫療中心社區關係主任黃靖婷表示，「健康日」已持續舉辦超過30年，旨在增強社區民眾的健康意識，勿讓民眾把小病拖成大病；她說，當天的活動為民眾免費篩檢血壓、血糖、B肝與身高體重指數等，提醒華人民眾養成良好的生活習慣。 王嘉廉社區醫療中心年度活動「健康日」於13日在法拉盛舉辦，邀請超過30個醫療機構與社會服務機構參與。(記者牟蘭╱攝影)

王嘉廉社區醫療中心醫療教育主任朱雅潔表示，本次活動帶來如何預防與治療常見的慢性疾病的資訊，民眾可瞭解糖尿病、高血壓 、心血管疾病，以及產前護理、家庭生育計畫、兒保與心理健康的信息。 王嘉廉社區醫療中心年度活動「健康日」帶來心肺復甦的展示。(記者牟蘭╱攝影)

朱雅潔指，王嘉廉醫療中心無論患者的移民身分，以及是否有醫保，都會為患者提供基礎治療，若民眾為低收入者，中心將提供優惠支付方案；她表示，醫療中心尊重女性的生殖健康，若患者需要相關服務，中心將為婦女轉介相關的部門治療。 王嘉廉社區醫療中心年度活動「健康日」於13日在法拉盛舉辦，邀請超過30個醫療機構與社會服務機構參與。(記者牟蘭╱攝影)

王嘉廉社區醫療中心行政總裁查高書(Kaushal Challa)表示，作為一所聯邦政府認可的醫療中心，社區醫療服務是一直以來是中心的工作核心；他說，王嘉廉50多年來，為數以萬計的患者供優質且可負擔的醫療服務感到自豪，感謝醫療工作者的付出，「健康是一個社區走向欣欣向榮的第一步」。