首屆亞裔美食文化節 萬人空巷
首屆亞裔美食文化節13日上午在皇后區法拉盛緬街登場，逾80個攤位吸引超過萬人參與，市長亞當斯(Eric Adams)宣布當日為「首個亞裔中秋美食文化節」；參與的華裔小商家指，疫情重創生意，街坊節的活動帶熱法拉盛社區，為社區帶來更多客源，盼經濟可早日復甦。
本次亞裔美食節由亞裔之友總聯盟聯合十多個非營利組織主辦，邀請逾80家美食、衣飾與市府機構，在38大道與北方大道間的緬街設立攤位，活動持續到當晚10時，旨在幫助法拉盛重建疫後經濟。
亞裔之友總聯盟主席李天驥表示，盼透過該活動加強亞裔與各族裔之間的交流與合作，讓外族裔看到社區繁榮，也藉即將到來的中秋節，推廣中華文化。
市長首席顧問瑪婷(Ingrid Lewis-Martin)與市長特別顧問兼市長辦公室亞洲事務總監鄭祺蓉，帶來市長辦公室公告，宣布13日為首個「亞裔中秋美食文化節」(First Asian Autumn Gourmet and Cultural Festival Day)。
中國駐紐約總領事館僑務組領事劉愛明表示，此次美食節表現亞裔社區獨特的魅力，展示了中華文化，也增進美中民間交流；他期盼民眾在文化節上品嚐團圓的味道，並預祝中秋快樂。
國會眾議員孟昭文與副市長班克斯(Phillip Banks)的高級顧問顧雅明，則呼籲民眾透過消費，支持小商家。
在美食節上擺攤的凱詩琳西餅店，當天帶來傳統月餅、酸奶和其他甜品宣傳；老闆施Vivian表示，該店自2012年開業，疫情期間仍通過電商堅持經營，熬過至暗時刻，目前生意恢復到疫前70%到80%，希望通過活動，讓更多人了解自家品牌。
外族裔李安東(Anthony Lee)與好友相約到法拉盛品嚐小籠包，意外看到街坊節，感到相當熱鬧，也在活動上購買奶茶和中式糕點；喜歡功夫片的他說，有空就會到紐約華社探尋美食餐廳，特別喜歡港式早茶和小籠包。
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