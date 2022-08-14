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老華埠情仇「唐人街出更」 影展獻映

記者張晨╱紐約報導
「唐人街出更」13日在第45屆紐約亞美國際影展閉幕式上獻映。圖為張佳林(左一)、陳錫豪(右一)與到場助陣的華裔作家黃哲倫(左二)。(陳錫豪提供)
「唐人街出更」13日在第45屆紐約亞美國際影展閉幕式上獻映。圖為張佳林(左一)、陳錫豪(右一)與到場助陣的華裔作家黃哲倫(左二)。(陳錫豪提供)

華裔導演陳錫豪(Patrick Chen)指導、以華裔作家張家林(Henry Chang)的犯罪小說五部曲為原型拍攝的電影「唐人街出更」(A Father's Son)，13日在曼哈頓第45屆紐約亞美國際影展(Asian American International Film Festival)閉幕式上獻映，全片拍攝歷時三年，先後經歷籌款和疫情，依舊完成了拍攝；通過華裔探員余傑克(Jack Yu)的視角，描述老華埠的愛恨情仇。

陳錫豪表示，自己曾經通過「孔子大廈」、「達愛」以及「最後旅程」等電影作品，表達華人尋找和發現愛的情感歷程；2019年開始籌備「唐人街出更」，拍攝意圖是為了描繪一個接近歷史事實的華埠，打破人們的刻板印象。

「唐人街出更」以虛構的探員余傑克為視角，調查華埠因黑幫堂口鬥爭導致的華裔少年死亡案；「觀眾曾看過無數以華埠黑幫為題材的影視作品，但從沒有人知道加入這些幫派的本質、原因及後果。」

從小在華埠出生長大的華裔作家張佳林自2006年起至今，先後出版了五部以曼哈頓華埠幫派為背景的小說，「華埠線路」(Chinatown Beat)，「狗年」(Year of the Dog)、「紅玉」(Red Jade)、「死錢」(Death Money)以及「幸運」(Luck)，這五部小說均有一位中心人物，也就是華裔探員余傑克。

張佳林表示，他從小在華埠的幫派環境中長大，身邊很多朋友都是幫派的成員，他本人則選擇保持中立，所以從小到大對當年華埠的各個堂口都很熟悉。

「那時華埠很少有華裔警察，都是白人警官，但通常那些白人警官對華裔居民都抱有一定偏見」；張佳林說，在寫小說時，考慮若以自己身分做為主角，較缺乏說服力，於是創造了余傑克的形象，由他來引領讀者走進華埠，進入每一個案件的現場及幕後。

當晚主演馬泰(Tzi Ma)、錢信伊 (Ronny Chieng)均到場助陣，他們表示，作為文娛界的亞裔臉孔，出演更多以本源文化為出發點的作品義不容辭。

紐約亞美國際影展由非營利電影組織Asian CineVision主辦，為全美第一個且歷史最悠久的亞洲影展，特別關注亞裔及美籍亞裔人士製作的獨立電影，並鼓勵年輕新銳導演的創作，以提供亞裔更多發聲的平台。

華埠 華裔 亞裔

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