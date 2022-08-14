緬街違規攤商多 黃敏儀與市府單位宣導法令

市府相關單位日前在緬街上普及法規。(黃敏儀辦公室提供)

紐約市 皇后區市議員黃敏儀日前邀請市清潔局(DSNY)社區事務部和市小商業服務局代表，在法拉盛 緬街教育 周邊小商家，普及市府針對在人行道上陳列商品的相關規定。

黃敏儀表示，不少攤商在店門口及人行道擺攤，造成人行道擁擠、行人難以通行，「法拉盛是個多元且繁榮的商業區，但我們不能因此犧牲公共安全為代價，擁擠的人行道讓人們行走困難，特別是對於年長者、推嬰兒車的家長，以及行動不便者等。」

一行人先到位於緬街40-33號的「長江超市」，並沿著緬街往北方大道方向，沿途停下來向攤商及在人行道販售商品的業主交談；之後相關單位還將繼續在法拉盛社區，進行進一步外展活動。

在收到許多居民和遊客的投訴後，黃敏儀曾致函長江超市業者，敦促其將擺放在人行道上的展示架撤離，以提供更多空間給行人通行，但至今業者仍未將展示架移開。

為了徹底解決該問題，黃敏儀除了促成此次市府相關單位的訪問，也向市消費者事務局(DCWP)施壓，要求加大對無證攤商的執法力度；而該局也曾到社區外展，呼籲攤商應合規販售商品，不過日前有三間無證攤商仍違規，導致商品被市消費者事務局檢查員沒收。