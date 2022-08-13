暌違7年 中華少棒隊抵威廉波特

福林國小少棒隊總教練章子健、駐紐約辦事處教育組主任楊敏玲與世界少棒錦標賽主辦單位代表合影。(文教中心提供)

2022年世界少棒錦標賽即將在8月17日至28日於賓州威廉波特 舉行，睽違7年，台灣少棒重返榮耀，由台北市福林國小少棒隊取得亞太區代表權，前進美國賓州威廉波特(Williamsport)與各國勁旅一較高下。

11日深夜，福林國小少棒隊一行17人，在總教練章子健的率領下，連同兩位教練陳奇亨、林閔建及翻譯張南雄醫師，抵達新澤西州 紐瓦克機場。駐紐約台北經濟文化辦事處張俊裕公使、教育組主任楊敏玲、紐約華僑文教服務中心副主任林威廷，以及僑務委員方秀蓉、僑務顧問鍾文忠、新澤西台灣同鄉會沈正強及紐約和新澤西州僑胞等至機場迎接，還準備了營養便當和能量點心盒，為福林虎將加油打氣，預祝旗開得勝。也希望教練及小將們享受比賽當中的每一刻，打出一場場拚盡全力的比賽。

在世界少棒錦標賽主辦單位的安排下，福林國小少棒隊當晚就搭乘棒巴士前往威廉波特，小將們要在一周內克服12小時的時差並且熟悉比賽場地及天氣，以求比賽開打後能夠拿出最佳表現。

福林國小少棒隊首戰將在8月18日下午1時對決實力堅強的歐非區代表隊，來自義大利的Emilia Romagna。歡迎踴躍到場為台灣小將加油，比賽實況也將在ESPN全程轉播。