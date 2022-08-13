暌違7年 中華少棒隊抵威廉波特
2022年世界少棒錦標賽即將在8月17日至28日於賓州威廉波特舉行，睽違7年，台灣少棒重返榮耀，由台北市福林國小少棒隊取得亞太區代表權，前進美國賓州威廉波特(Williamsport)與各國勁旅一較高下。
11日深夜，福林國小少棒隊一行17人，在總教練章子健的率領下，連同兩位教練陳奇亨、林閔建及翻譯張南雄醫師，抵達新澤西州紐瓦克機場。駐紐約台北經濟文化辦事處張俊裕公使、教育組主任楊敏玲、紐約華僑文教服務中心副主任林威廷，以及僑務委員方秀蓉、僑務顧問鍾文忠、新澤西台灣同鄉會沈正強及紐約和新澤西州僑胞等至機場迎接，還準備了營養便當和能量點心盒，為福林虎將加油打氣，預祝旗開得勝。也希望教練及小將們享受比賽當中的每一刻，打出一場場拚盡全力的比賽。
在世界少棒錦標賽主辦單位的安排下，福林國小少棒隊當晚就搭乘棒巴士前往威廉波特，小將們要在一周內克服12小時的時差並且熟悉比賽場地及天氣，以求比賽開打後能夠拿出最佳表現。
福林國小少棒隊首戰將在8月18日下午1時對決實力堅強的歐非區代表隊，來自義大利的Emilia Romagna。歡迎踴躍到場為台灣小將加油，比賽實況也將在ESPN全程轉播。
1969年起台灣少棒隊榮獲17次世界大賽冠軍，紐約台灣同鄉會己組巴士加油團前往打氣，座位有限，有興趣者可冾方秀蓉：(917)912-8288。
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