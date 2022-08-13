挺過火災欠租難關 華埠2老店重生

裕華參茸藥材公司月初以新面貌開門迎客。(記者張晨╱攝影)

曼哈頓華埠 的兩家老店，「裕華參茸藥材公司」(Ewa Trading Co Inc.)和「李氏肉食批發公司」日前分別受到火災和疫情 影響欠租，險些關門，但在社區組織和籌款協助下，兩家店在近日一齊宣布恢復營業，給社區小商業帶來了不少希望。

華埠茂比利街(Mulberry St.)4月發生一起致命火災，造成一對華裔母子死亡，十數名居民需臨時安置住所，底層商鋪也不得不暫時關閉直至另行通知；「裕華參茸藥材公司」做為其中一家受牽連的店鋪，庫存因滅火遭水盡毀，店面也被水淹。

通過非營利組織「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown)設立的「茂比利街78號火災緊急救濟基金」(78 Mulberry Fire Emergency Relief Fund)，這家店已在月初以新面貌開門迎客。

而一旁的K. K. 平價市場(K. K. Discount Store)依舊捲簾門緊閉，門外告示顯示，開門時間另行通知；這家夫妻店由李氏夫妻經營，已在社區30多年，以傳統的餐具、炒鍋、麻將等傳統華人家庭日用品而聞名，也為許多中餐館提供餐具，在疫情之中更參與社區活動，並捐贈商品。

K. K. 平價市場依舊捲簾門緊閉，門外告示稱開門時間另行通知。(記者張晨╱攝影)

另一家位於地威臣街(Division St.)47號的李氏肉食批發公司則因在疫情中欠租險遭業主驅趕，但通過非營利組織「獻愛華埠」(Send Chinatown Love)的籌款，業主李傑夫表示，非常感謝來自社會各界的援助，因為疫情影響，無數企業無法繼續營業，我們的一些合作夥伴也不例外。

但通過社區組織和媒體的影響力，部分客戶將所欠貨款陸續歸還，他表示，已經和房東達成共識，可以繼續經營；「這次更堅定了我和家人的信心，這份善念和奉獻精神也會通過我們繼續傳遞下去。」