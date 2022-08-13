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火災後美東商場部分重開 失客源籲政府援

記者鄭怡嫣╱紐約報導
佰百雞及其所在大樓近日重新對外營業。(記者鄭怡嫣╱攝影)
佰百雞及其所在大樓近日重新對外營業。(記者鄭怡嫣╱攝影)

位於皇后區法拉盛緬街近地鐵站的美東商場，在今年3月17日發生五級大火，時隔四個多月，火災地點左邊的新世紀商場仍對外關閉，右邊佰百雞(Popeyes)及其所在商場卻於近日重開，眾多樓內的受創小商家表示蒙受巨大損失，客源流失嚴重，呼籲各級政府的扶持與補貼。

該商場二樓半層及三樓的租房負責人張先生表示，儘管此前小商家們能出入該商場，但直到8月初，才允許客人自由出入，瓦斯也剛剛重新安上，底樓的人氣炸雞店「佰百雞」得以在近日重開，五級大火後，每個月的租金損失上千，如今很難第一時間招到靠譜的商家，客人也不知道商場內的許多店鋪已經重開，回流率有限。

美東商場在大火後地上建築物被拆除，只剩一片空地。(記者鄭怡嫣╱攝影)
美東商場在大火後地上建築物被拆除，只剩一片空地。(記者鄭怡嫣╱攝影)

商場三樓、放心商務中心的業主陳先生表示，火災發生後三個多月不能營業，只得臨時租用其他的地點，失去了許多因為找不到門店，而選擇其他服務供應商的顧客，如今門店剛剛重開，客流仍少上大半，此前該店舖坐滿了人，重開後一天才接待了四個顧客。

經營證件快照、名片印章、電話卡等多重業務的陳先生還說，自己從未領過政府的救濟金與失業金，由於無需擴大生意，也沒有申請貸款，疫情最嚴重時堅持營業，一是為了生計，二也是為了民眾在恐慌時也能買到電話卡與親友通話；火災、大環境的通膨及經濟萎靡，對他的生意造成影響，除了靠熟客介紹，也依賴門店的招牌，然而愈來愈多的遊民與無證攤販，常擋住通道與招牌，錯失了路過的客人。

陳先生表示火災及大環境的經濟萎靡都在影響當地小商家。(記者鄭怡嫣╱攝影)
陳先生表示火災及大環境的經濟萎靡都在影響當地小商家。(記者鄭怡嫣╱攝影)

在二樓經營旅遊、電腦維修及信箱租賃等行業的小商家傑克也表示，信箱租賃保留了一些老顧客，然而電腦維修及旅遊業的客源卻流失嚴重，許多政府補助項目的申請條件嚴苛且繁瑣，當地的小商家很難申請，呼籲政府的扶持與補貼。

在二樓開了20年、由於火災歇業三、四個月的理髮店，則決定搬遷他址以減少開支。

小商家傑克表示除租賃信箱業務外，其餘服務的客流仍流失嚴重。(記者鄭怡嫣╱攝影)
小商家傑克表示除租賃信箱業務外，其餘服務的客流仍流失嚴重。(記者鄭怡嫣╱攝影)

地鐵站 租金 貸款

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