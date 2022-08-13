新冠仍威脅 專家助孩子安全返校

紐約長老會皇后醫院兒科主治醫師Victoria Cheung。(主辦單位提供)

暑假即將進入尾聲，如何讓孩子在當前新冠疫情下保護好自己，也避免從學校傳染給家人尤其老年人，是華人 家長應思考的問題。此外，家長也關切兒童健康諸多話題，如：怎樣進行妥當的體檢？如何處理孩子的社交、情緒問題？孩子到底需接種哪些疫苗 確保健康？

為幫助華人家長放心地送孩子重返校園，世界日報特與紐約長老會皇后醫院 (NYPQ)合作推出第四支線上健康講座影片「讓孩子們準備好重返學校」，由紐約長老會皇后醫院，Theresa Lang門診中心兒科主治醫師，同時也是威爾康乃爾醫學院兒科臨床副教授的Victoria Cheung醫師擔任主講人，並透過紐約長老會皇后醫院社區健康發展部行政主任楊明德同步口譯，給觀眾關於兒童健康的正確觀念與最新資訊。

完整講座影片已可上線觀看，網址：bit.ly/2022nypq4，或掃描本文二維碼。觀影完畢後可同時填寫回饋問卷參加抽獎，填妥個人資訊送出後，即可抽取25元亞馬遜電子禮卡。

本期影片摘要：醫師將講解如何正確的帶孩子看兒科醫生，進行年度身體評估，管理慢性疾病。網路時代和疫期，如何照顧孩子情緒問題、合理的溝通。初到美國，很多家長被各種需要打的疫苗搞得不知所措，也將詳細講解學校所需的強制性疫苗，以及流感和新冠疫苗對 六個月及以上兒童的重要性。此外，許多兒童患有慢性疾病，以哮喘為例，如何與學校合作，更好地預防、監測和治療孩子的哮喘。