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華埠妙覺寺起火撤樓上住戶 5人吸入濃煙

記者張晨╱紐約報導
華埠妙覺寺清晨起火，五人吸濃煙，三天盂蘭盆法會暫止。(記者張晨╱攝影)
華埠妙覺寺清晨起火，五人吸濃煙，三天盂蘭盆法會暫止。(記者張晨╱攝影)

曼哈頓華埠妙覺寺12日清晨發生火災，原訂於當日舉辦的盂蘭盆法會也臨時取消；寺廟負責人表示，起火點在一層，且事發為清晨，待樓上住戶發覺時火勢已起，有五人在撤離大樓時吸入濃煙，所幸整起火災中無人受重傷，目前起火原因仍在調查中。

影音來源：記者張晨

警方表示，火災發生在當日早5時46分，接到報警稱99號麥地臣街(Madison St.)一層冒出濃煙，市消防局和轄區市警五分局在五分鐘內趕到現場，開始疏散樓內民眾，當時火勢漸起，消防雲梯將一名消防員送至屋頂滅火。

接近早上6時，消防員仍在現場以兩根輸水管線延伸至大樓中滅火，並進行最後的人數疏散清查；隨後火勢得到控制，並取消後備救援請求。

記者在現場發現，妙覺寺大門已被警戒線攔起，但一樓佛堂內的濃煙味道依然存在；常住住白表示，原本從12日時開始，為期三天的盂蘭盆法會也因此取消。

因該棟樓上有住戶，在疏散時吸入了濃煙，住白說，根據消防局規定，傷者必須入院檢查，但如今並無大礙，人員也都以安置妥當，寺中眾人也都平安。

而市消防局、市房屋局以及寺廟聘請的律師在當日均在現場了解情況，主持協調善後，但火災起因仍在調查之中。

妙覺寺每年的盂蘭碰法會已是多年的傳統，中元節與除夕、中秋、重陽並稱中國傳統的祭祀大節；妙覺寺每年也會在此時為佛教徒舉行追思和超度亡靈的法會。

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