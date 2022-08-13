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停止亞裔仇恨 市警帶頭勇敢說不

記者牟蘭／紐約報導
「停止亞裔仇恨」活動提供攀岩牆等遊樂設施。(記者牟蘭／攝影)
「停止亞裔仇恨」活動提供攀岩牆等遊樂設施。(記者牟蘭／攝影)

紐約市警社區外展分部(Community Outreach Division)與市議員黃敏儀等，12日在皇后區法拉盛友聯街與巴克萊大道(Barclay Ave.)的邦恩遊樂場，舉辦「停止亞裔仇恨」活動，邀請市府與社區機構帶來相關資源，並提供自衛課程等，鼓勵亞裔居民勇敢向仇恨犯罪說不。

「停止亞裔仇恨」活動由市警社區外展分部與校警部門一起籌辦，市議員黃敏儀與李琳達、市人權局(Human Rights Commission)、華人策劃協會(CPC)、亞洲人平等會與啟陽文化中心等，當日均設立攤位，宣導相關信息。

黃敏儀表示，一名13歲的亞裔男孩去年3月就在邦恩遊樂場，被他人反覆毆打頭部，期間對方還辱罵他「愚蠢的中國人，滾回你的國家去」，時隔一年，仇恨亞裔犯罪仍然發生，她感謝紐約市警舉辦「停止亞裔仇恨」活動，鼓勵受害人對施暴者勇敢說不。

市府已通過要求公校強制加入亞太裔文化的課程的法案，黃敏儀說，她希望青少年從小了解多元文化，從根本上消除仇恨犯罪。

紐約市警社區外展分部警員郭維廉(William Kwok)表示，此次活動邀請不同的社區組織與市府機構設立攤位，旨在為居民提供所需的資源；他指，紐約市警不會詢問受害人的移民身分，只要在報警電話中說「中文」，就會提供相關服務，呼籲民眾遭遇犯罪後，及時報警求助。

郭維廉表示，若民眾遇到仇恨犯罪，應先保護自身的安全，可事後取證；他說，若報案人不滿警方的初次的處理結果，可打911，要求警佐(Sergeant)審理案件，若還不滿意，可撥打311投訴，「最重要的是要發聲」。

當天的活動還為民眾提供免費的燒烤，遊戲機與攀岩牆等，拉近居民與警方的距離。

「停止亞裔仇恨」活動提供免費的燒烤。(記者牟蘭／攝影)
「停止亞裔仇恨」活動提供免費的燒烤。(記者牟蘭／攝影)
「停止亞裔仇恨」活動，邀請市府與社區機構帶來相關資源，並提供自衛課程等，鼓勵亞裔...
「停止亞裔仇恨」活動，邀請市府與社區機構帶來相關資源，並提供自衛課程等，鼓勵亞裔居民勇敢向仇恨犯罪說不。(記者牟蘭／攝影)
「停止亞裔仇恨」活動提供遊戲機等遊樂設施。(記者牟蘭／攝影)
「停止亞裔仇恨」活動提供遊戲機等遊樂設施。(記者牟蘭／攝影)

亞裔 紐約市 仇恨犯罪

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