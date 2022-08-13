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遊民睡地鐵引民怨 市府提供協助

記者顏潔恩／紐約報導
在紀思庭的帶領下，市遊民服務局專員到地鐵站與遊民溝通，至少三人成功轉移至收容所。(取自紀思庭臉書)
在紀思庭的帶領下，市遊民服務局專員到地鐵站與遊民溝通，至少三人成功轉移至收容所。(取自紀思庭臉書)

儘管市府團隊積極清除紐約市遊民營地，布碌崙(布魯克林)途經貝瑞吉華社的R線地鐵，仍經常有遊民在車廂內出入及過夜，引發民眾擔憂；近期在當地民選官員的爭取下，市遊民服務局(Department of Homeless Services)派發專員到地鐵站與遊民溝通，至少三人成功轉移至收容所，當局將持續舉行外展工作，提升地鐵安全。

選區包括當地的市議員紀思庭(Justin Brannan)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)，日前辦公室都收到居民的投訴，指出常有遊民搭乘R車，在95街終點站遊蕩、或直接倒在地上睡覺；該站還頻傳出惡臭味、垃圾堆積，通勤客經過遊民身旁時因害怕遭攻擊而加快腳步。

一名華裔民眾指出，R車抵達95街後通常有工作人員打掃衛生，所以將遊民趕出車，很多人就會在月台四處遊蕩；他曾遇過看似精神狀態不佳或者喝醉酒的遊民，在站內頻繁搭訕民眾，有些則態度囂張想要惹事，希望民選官員能解決問題。

紀思庭日前回應，已將問題向市府機構反映，其中市遊民服務局、市長社區心理健康辦公室均派出專員，到地鐵站視察情況；專員們花了一周時間與遊民協議，保證為他們提供住宿與食物，成功說服三名遊民聽取安排，轉介至收容所。

他說，當局承諾將繼續在該社區舉行外展工作，讓露宿街頭的遊民知道市府提供的照顧與服務，相信更多人會被說服，地鐵安全也將提升；「這是市府機構合作的成果」，紀思庭說，若民眾發現遊民的身影，可致電311投訴，或聯絡其辦公室(718)748-5200，也可聯絡郭納德辦公室(718)238-6044。

遊民 地鐵站 布碌崙

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