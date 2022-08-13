班森賀欲獨設選區 盼不分散民意

班森賀華人社團提議的班森賀和日落公園兩個選區的示意圖。(本報檔案照)

布碌崙 (布魯克林)日落公園 及班森賀多個華人 社團，近期在市選區畫分委員會提出的第一版草案地圖中持不同意見；班森賀多個社團12日表示，該社區符合獨立畫成完整市議會選區的條件，不和8大道整合是希望班森賀不要出現分裂、民意分散的情況，並非犧牲8大道的利益。

在選區畫分中，日落公園支持將該社區與班森賀共同畫為第43選區，但對此班森賀華社則堅持要保持社區的完整性；12日包括松柏之家社區服務中心、華人聯合會、華人社區服務中心、海灣公園大道華商聯合會、布碌崙排球協會、華體會和V2 Community Engagement等七個華人社團，提出新畫一個班森賀選區的建議，表示在過去十年，因社區分裂導致民意無法集中，沒有固定的民選官員可深入且快速地為當地華人服務。

多個社團表示，民選官員就算肯幫忙，也要經過多方跨區商討交涉，但不少華社訴求，因利益、立場與其他族裔有所不同，最終被擱置；多個社團舉例，相鄰幾條街的居民，卻屬於不同選區，每當選舉時經常陷入混亂，要分頭找出自己的投票站。

針對外界質疑，獨設班森賀選區將犧牲8大道利益，多個社團反駁，只是為了確保班森賀的完整性；「班森賀無論從地理位置、經濟、民生、交通、人口、合法選民人數等，都具備擁有獨立社區、選出獨立議員的條件」，表示若硬將班森賀拆分，當地的資源分配將無法統一。

多個社團強調，並非反對畫出一個亞裔多數選區的提案，只是希望有更兩全其美的辦法，加上華人在布碌崙的人口增長快速，相信能畫出兩個華裔眾多的選區；只要是真正為班森賀居民服務的議員，無論政黨、族裔都會被選民擁戴，「這才是美國夢精神。」