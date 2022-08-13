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華社拚連署 挺第43選區重畫地圖

記者顏潔恩／紐約報導
華人義工在8大道上，向路人解釋選區重畫的作用和意義。(記者顏潔恩/攝影)
華人義工在8大道上，向路人解釋選區重畫的作用和意義。(記者顏潔恩/攝影)

由紐約市選區重畫委員會提出第一版草案，畫出以亞裔人口為主的第43選區，受到布碌崙(布魯克林)日落公園華人團體的支持；由亞潮聯盟(Asian Wave Alliance)帶領的義工團隊，自12日起在8大道展開連署活動，向社區徵集簽名，隨後在公聽會交給委員會傳達當地華人的心聲。

亞潮聯盟創辦人凌飛表示，日落公園4大道與8大道雖同在第38市議員選區，但語言背景、共享利益不同，將兩個分開的社區強行併成同一個選區，導致現任市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)更關心西語裔社區的權益，對華社事務很少插手。

凌飛說，可若將華社畫分成一個完整選區，選出的民選官員無論黨派、族裔，都能夠以華人的利益為出發點考量，「這才是我們的底氣。」

凌飛表示，8大道許多華人對選區重畫的概念仍感到抽象，當日的連署活動中，一些路人以為是為候選人拉票的活動，直觀以為要投給誰；義工們盡可能用簡單通俗的話作出解釋，最重要是讓華人意識到選區的代表性、以及保留整個華社完整度的意義，另也呼籲他們將表格帶回去給身邊的人，引發更多人的關注。

凌飛說，連署活動是給不諳英文、沒時間參與公聽會的華人提供便利的機會，從即日起至19日(周五)在8大道交55街的攤位舉行，時間是上午11時至下午2時；每日有十多名義工協助，若人手允許，將派成一組義工到周邊的商店、酒樓去徵集更多簽名。

他預計最終可收集到6000至1萬個簽名，將會在本月21日在市立大學艾福斯學院(Medgar Evers College)舉行的公聽會上交給委員會，傳達當地華人社區的聲音。

他也呼籲民眾踴躍出席公聽會發表意見，市選區畫分委員會關於新草案的布碌崙公聽會，將於21日(周日)下午3時30分到7時，在艾福斯學院舉行，地址是Bedford大道1638號。

華人義工在8大道上，向路人解釋選區重畫的作用和意義。(記者顏潔恩/攝影)
華人義工在8大道上，向路人解釋選區重畫的作用和意義。(記者顏潔恩/攝影)

華人 8大道 日落公園

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