紐約客談／槍管鬆懈、犯罪輕縱下的悲劇

布碌崙 班森賀華青遇劫遭槍殺案件，牽動著當地各族裔民眾，其雙親經歷的喪子之痛，但凡家中有小孩的父母，光是想像也很難承受；一把手槍，摧毀兩個年輕人的一生，歸根究柢還是槍枝管控。

4日晚發生的商場槍擊案中，19歲死者、18歲槍手年齡相仿，都是剛開啟人生重要階段的年紀；應是規畫著未來的前景，但卻因一方誤入歧途，令死者生命早早就殞落，而槍手留下一生的汙點，一瞬間兩個家庭支離破碎。

案發後槍手年齡成為眾人討論的焦點，「18歲的人為什麼有資格持槍？」並且與死者同行的還有另三人，槍手為何如此有恃無恐？顯然從黑市購買非法槍械過於容易，不需要持槍的人都能隨身攜帶槍枝，這些武器輕易落入壞人手中，難怪社區越來越危險。

為死者組織追悼會的州眾議員 寇頓指出，若不是出了人命，槍手現在估計早已保釋外出，這番話分析得尤其正確；紐約州 鬆懈的槍枝管制結合保釋法案，給予犯罪者最佳的庇護，除非鬧出人命，要不然單是非法持槍被捕，也不會面臨嚴重後果。

這樣的信息常令年輕人產生錯誤觀念，未成年也不該是免入獄的保障；若要非法槍枝從社區剷除，懲罰必定要更嚴重，給後來的潛在犯罪者起到震懾作用，類似本案槍手的年輕人在購槍、持槍、開槍前也會三思，針對合法年齡購槍者，嚴格的背景調查也不該被忽視。

能給死者家人一絲安慰的，除了嚴懲槍手之外，立法者絕對要做好工作，避免類似的悲劇再次發生。