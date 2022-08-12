柬埔寨早年遭掠奪30件文物 檢方歸還

柬埔寨駐美大使Keo Chhea輕撫「孔雀上的室建陀」。(美聯社)

紐約南區聯邦檢察官戴勉威(Damian Williams)近日在曼哈頓 舉辦交接儀式，將早年被從柬埔寨掠奪的30件古物與藝術品物歸原主，包括有1000多年歷史的佛教和印度 教神祇青銅像及石像。

文物大部分來自高棉帝國古都科克等考古遺址，遺址在1960到1990年代內戰中遭洗劫，柬埔寨政府此後一直尋求取回在國際市場交易的被盜文物。

檢方指，歸還文物是泰美雙重國籍商人拉奇福德(Douglas Latchford)賣給西方買家，他偽造文件掩蓋走私。2019年，聯邦檢方以他多年在國際藝術品市場倒賣被盜竊的柬埔寨文物為由提出起訴，因他於2020年去世而撤訴，但持續追蹤涉案文物。

戴勉威說，包括一尊十世紀的砂岩雕像，騎孔雀的印度教戰神斯堪達，檢方提出民事沒收後，美國博物館 和私人收藏家自願放棄，「這些文物對柬埔寨人民有非凡的文化價值，也藉此重申美國打擊藝術品和古物非法販運的承諾。」

檢方指，文物中最亮眼的是「孔雀上的室建陀」，由砂岩雕刻，對柬埔寨有「深刻的歷史、宗教和藝術價值」。2000年被拉奇福德以150萬元賣出，該收藏家2021年被聯繫後主動放棄所有權。