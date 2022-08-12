台灣蘭花展 奈米噴染蝴蝶蘭首次亮相

第九屆「台灣：蘭花世界」12日起開放，展出750盆蘭花。(記者牟蘭／攝影)

皇后區植物園 (Queens Botanical Garden)聯合駐紐約台北經濟文化辦事處11日宣布，兩機構共同主辦的第九屆「台灣：蘭花世界」(Taiwan：A World of Orchids)大型蘭花展12(今)日起開放，展出至14日，現場有750盆各類蘭花，並首度採用奈米噴染技術，讓民眾在紐約就能欣賞蝴蝶蘭噴染設計。

影音來源：記者牟蘭

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章表示，台灣是超過400多種蘭花的故鄉，國際市場上超過60%的蘭花由台灣研發；他說，疫情趨緩，台灣本月15日起取消登機前兩日核酸檢測的要求，也希望紐約民眾通過蘭花展暖身，先感受台灣之美。

圖為噴染設計的蘭花。(記者牟蘭╱攝影)

植物園大使黃百齡介紹，此次除蝴蝶蘭外，還帶來雜屬蘭等特殊品種，並特別展出採用奈米噴染技術的蝴蝶蘭噴染設計。這次特展主視覺以台灣黑熊為題，將綠植修成熊的外型，插滿蘭花，也望以此為紐約帶來好運。本次活動的打卡牆是台北地標101大樓煙火秀，以蘭花象徵璀璨煙火，並邀11位旅美台灣藝術家與設計院學生帶來多元創作，包含畫作、雕塑 、攝影及服裝設計等，隨處可見台灣元素。

當天的活動還邀請茶藝師廖梓君示範茶藝供嘉賓品茗台灣茶。(記者牟蘭／攝影) 開幕活動邀請糕點師曾雲婷現場展示花藝蛋糕翻糖設計。(記者牟蘭／攝影)

11日的開幕活動邀請糕點師曾雲婷(Ting)現場展示花藝蛋糕翻糖設計，茶藝師廖梓君(Elena Liao)示範茶藝供嘉賓品茗台灣茶。植物園執行主任漢佐普洛斯(Evie Hantzopoulos)、公共項目經理豪斯(Dylan House)、州參議員金兌錫、經文處副處長張俊裕與市議員黃敏儀辦公室代表朱蕾等，出席致意。

蘭花展12日起向公眾開放，想要購買的民眾屆時可至植物園挑選；現場將有爵士樂演奏，另由茶藝師、布偶戲師、古典文學學者及蘭花養護專家，舉辦講座，現場還有剪紙、書法、3D果凍花及扯鈴示範，民眾可在攤位購買車輪餅、冷泡茶及台灣水果啤酒等。

皇后區植物園地址：法拉盛緬街43-50號，除周一閉館外，開放時間為早8時到下午6時，詳情：https://queensbotanical.org/orchids/。