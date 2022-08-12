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葛謨控詹樂霞 性騷擾官司費用全民買單

記者張心／紐約報導
紐約州前州長葛謨(見圖)提告州檢察長詹樂霞。 (州長辦公室提供)
紐約州前州長葛謨(見圖)提告州檢察長詹樂霞。 (州長辦公室提供)

性騷擾醜聞而下台的紐約州前州長葛謨(Andrew Cuomo)10日控告紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)，要求用納稅人的錢報銷其在性騷擾官司中的法律費用，理由是葛謨被指控的行為屬於他作為州長的官方職責的一部分。

葛謨在向曼哈頓高等法院提交的訴訟中表示，州級政府官員有權在任何民事訴訟中進行辯護，尤其在擔任公職期間，並在其職責範圍內行事時遭到指控。

去年8月3日，詹樂霞歷經五個月調查後公布165頁報告，詳述11名女性對葛謨的指控，包括以不當言語和不顧他人意願的擁抱、親吻、觸摸騷擾當事人，違反多項聯邦與州法律。

今年8月10日的起訴聚焦在其中一名匿名為「警察一號」(Trooper 1)的指控，被害人為紐約州警局負責葛謨維安工作的女性成員，表示葛謨曾在她執勤時觸摸其臀部與背部，並問她為何想要結婚，因為婚姻「總是以離婚收場，妳不僅虧錢，性慾還會降低」。她在布碌崙(布魯克林)的紐約東區聯邦法院提出民事訴訟，而葛謨則認為應該由納稅人支付這筆官司費用。

對此，詹樂霞回應，性騷擾不屬於葛謨的「公職範圍」(Scope of Public Employment)，州法律也明確規定公職人員如何報銷法律費用，「他試圖逼迫紐約民眾替他的官司買單，理由是性騷擾屬於他作為州長的公職範圍。我只想說，你工作時性騷擾女性不屬於任何人的工作範圍。」

詹樂霞辦公室發言人稱，納稅人不應為可能高達數百萬元的法律費用買單，側面助力葛謨和律師團隊攻擊性騷擾受害者。

競選財務紀錄顯示，葛謨的競選資金在近幾個月中，已由一年前的1800萬元縮減為1060萬元；部分原因是持續的法律費用支出。

性騷擾 葛謨 紐約州

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