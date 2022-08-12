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利華娜獲黃敏儀、于金山背書

記者和釗宇 / 紐約報導
市議員黃敏儀(右)背書利華娜(左)參選第十選區國會議員。(利華娜提供)
市議員黃敏儀(右)背書利華娜(左)參選第十選區國會議員。(利華娜提供)

距離紐約州國會議員初選日不到兩周，第十選區國會議員參選人利華娜(Carlina Rivera)11日宣布，已獲得華裔市議員黃敏儀、州眾議員65選區D區民主黨男性黨代表于金山背書，意味著兩位在皇后區、曼哈頓華社影響較大的人士未支持州眾議員牛毓琳等華裔參選人。

利華娜表示，自她上任市議員以來，一直致力於擴大亞太裔社區的服務，並與亞太裔社區組織和領袖保持良好關係，為社區提供語言服務、助力小商業者、反對仇亞犯罪；她感謝黃敏儀和于金山的背書，「如果當選，將繼續為亞裔社區爭取資源，推動立法承認亞裔對美國歷史和經濟的貢獻，並繼續反對仇亞犯罪。」

與利華娜同在市議會的黃敏儀表示，「我親眼看到利華娜提出許多精明的辦法解決社區問題，她也有勇氣做大膽的決定，在健保、氣候、住房和交通方面改善民眾生活；利華娜一直是亞裔社區重要盟友，在包括語言服務等事為社區發聲。」

于金山則表示，雖然利華娜不是華裔，但她服務履歷豐富，與華埠交流密切；「利華娜在疫期一直支持下東城社區民眾和小商業者，幫助華埠解決許多困難，也號召民眾到華埠消費；她能架起社區溝通橋梁，相信當選國會議員後也會繼續這樣做；利華娜是聯合民主黨(UDO)一致決定的背書人選，我作為成員當然支持。」

除黃敏儀和于金山，利華娜也收到其他華裔政界人士的支持，包含前華盛頓州州長駱家輝、前市議員陳倩雯、州眾議員65選區D區民主黨女性黨代表劉林劍虹等。

目前共有12人參選第十選區國會眾議員，此前民調顯示，目前利華娜和牛毓琳的支持率並駕齊驅，前川普彈劾案檢察官高德曼(Dan Goldman)位列第三。

眾議員 華裔 華埠

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