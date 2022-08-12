紐約恐有數百名小兒麻痺潛伏患者

新證據表明，小兒麻痺病毒可能正在紐約州的哈德遜河谷蔓延。(美聯社)

美國疾病管制與防治中心(CDC )11日指出，7月底於洛克蘭郡(Rockland County)檢測 出的一起小兒麻痺(Polio)確診病例，可能只是「冰山一角」；由於當地社區抗拒接種疫苗 ，州府官員認為病毒正在擴散中，恐怕早有數百名潛伏患者，強調每個紐約成年人和兒童接種疫苗的緊迫性，特別是大紐約地區的居民。

洛克蘭郡小兒麻痺疫苗接種率，比全美平均低20%，橙郡(Orange County)又比洛郡更低，僅62%的兩歲兒童完全接種；過去數個月，州衛生廳分別在兩地採取廢水樣本，發現檢測到的病毒與洛郡一名20歲男子的病毒吻合，這是美國近十年來發現的首例，確診者未曾接種相關疫苗。

CDC國家免疫和呼吸系統疾病中心負責人羅密羅(Jose Romero)指出，這一病例可能只是冰山一角，相信該病毒已在社區內傳播，雖傳播的速度平和，但預計已有百名潛伏患者；大多不會出現症狀，但對免疫功能低弱及未接種者，仍構成風險。

目前，CDC已派出團隊到相關地區調查，一名洛郡知情者指出，專家認為當地的情況不太樂觀。

CDC也在當地提供疫苗接種，希望儘快停止病毒的傳播。

根據CDC報告，6月和7月從橙郡不同地區採集的廢水樣本中檢測到病毒，但該郡還沒有發現病例。

在此之前，CDC在洛克蘭郡的廢水中檢測出病毒。7月，洛郡一位居民檢測呈陽性，因為約一個月前就出現症狀，該病毒顯然6月就在洛郡出現。

CDC衛生官員表示，在洛克蘭郡發現的病毒與在耶路撒冷和倫敦的類似廢水標本中發現的病毒存在基因上的關連。但他們澄清，這並不一定意味著洛克蘭郡感染該病毒的人曾前往這些地方。

小兒麻痺曾是最令美國人恐懼的疾病之一，每年造成數千病例，主要影響群體是兒童；自1955年開始接種疫苗後，在1960年代成功限制傳播，1979年被宣布根除，在美不再有常規傳播。

然而，洛郡、橙郡作為「正統猶太裔」的聚集之地，因宗教信念拒絕接種疫苗，說服該群體接種，是官員棘手的工作之一。