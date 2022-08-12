社區追悼遭槍殺華青 指責槍管鬆懈

寇頓11日聯合民代、社區人士，為陳Dereck舉行追悼會。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)19歲華男陳Dereck日前在當地商場遇劫遭槍殺，引起當地各族裔居民的關注；選區包括案發地的州眾議員 寇頓(William Colton)11日聯合民代、社區人士，為死者舉行追悼會，並指責紐約州、聯邦對控槍管理的鬆懈，導致類似悲劇不斷重演，是時候修改法律，維護社區安全。

4日晚10時15分左右，陳Dereck與三名朋友在Shore Parkway 1752號的停車場遭18歲的祖爾(Edino Tzul)持槍搶劫，陳Dereck因反擊而中彈身亡；他是家中獨子，去世的噩耗給雙親帶來沉重打擊。

「陳Dereck原有一個光明的未來，但在幾分鐘內就永遠離別人世」，寇頓表示，雖與其家人取得聯繫，但不管說什麼都無法寬慰；他以數年前殉職的華警劉文健為例，也是家中獨子，其父母至今沒能走出喪子之痛，「不管槍手多年輕、多無知，我們都不能原諒其犯下的錯誤。」

寇頓說，62分局警員當時第一時間趕到現場，固然挽回不了當事人性命，但詳細搜索、徹底調查，將18歲的槍手控以嚴重的謀殺罪名；若死者沒死於非命，槍手早已從監獄中放出來，但這邏輯是錯誤的，無論後果嚴重與否，非法持槍就該受到嚴懲，否則會傳遞給社區錯誤信息，以為做錯事無須接受懲罰。

居民莊文怡則說，當地社區向來治安相對較好，但現在民眾再也不感到安全；她希望民代不只是深入研究槍枝管制、保釋改革法案，在修改這些法律的同時，還要做些現階段能完成的事，改善治安，「我們需要更多行動、有更多提案。」

為提升社區安全，寇頓辦公室的華裔助理將與社區組織、民眾、紐約市 警合作，推行一項「鄰里守望項目」(Neighborhood Watch Program)，志願者將一起探討社區安全課題、研發方案，同時加強社區聯繫；有興趣者可前往位於國王高速路155號的寇頓辦公室、或撥電至(718)236-1598查詢。