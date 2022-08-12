市府幼兒新冠疫苗接種站下周關閉

紐約市下周起將關閉市府管理的幼兒新冠疫苗接種點。(報系照片)

紐約市 下周起將關閉市府管理的五歲以下兒童新冠疫苗 接種點。市衛生部門指，近期幼兒接種疫苗的需求下降，且通過兒科醫生和其他醫療機構可更方便接種。另一方面，市府正將重點從新冠疫苗轉向猴痘疫苗。

市衛生局證實上述消息，但沒有說明具體時間。市議員雷斯特勒(Lincoln Restler)和高步邇(Gale Brewer)表示，接種點將於14日關閉。11日在衛生局的網站上已無法為五歲以下兒童在接種點預約14日以後的接種。

不過也有人持反對意見，市議員高步邇在給市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)的一封信中，對接種點功能轉換的時機提出質疑。她認為，不到一個月就要開學，此時關閉接種點不合適，應開放到9月中旬，方便日托和學校的孩子接種。紐約為五歲以下兒童接種才不到兩個月，應讓他們能更方便地接種疫苗。

幼兒新冠疫苗推出時，一些兒科醫生說，因為冷藏設備有限，無法協助接種。另一方面，州法禁止藥局為三歲以下的幼兒接種疫苗。高步邇說，醫院和兒科診所一般都只有輝瑞 疫苗，沒有莫德納疫苗，也會造成不便，且藥局為幼兒接種疫苗的經驗很少，這些都會影響幼兒接種。

紐約市從6月22日起，開放十處幼兒疫苗接種點，幼兒可以在那裡接種兩針莫德納(Moderna)疫苗，而許多藥房和兒科醫生則提供輝瑞(Pfizer)疫苗，輝瑞疫苗需要打三針才算完全接種。

衛生局發言人賈樂河(Patrick Gallahue)說，最近幾周，在接種點接種疫苗的幼兒數下降，他們計畫將這一任務交給其他醫療機構，紐約市約有500家機構可以為幼兒接種疫苗。