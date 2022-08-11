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大頸鎮公所雷擊起火 華社受驚

記者牟蘭／紐約報導
長島大頸鎮公所日前被雷電擊中引發火警。(讀者提供)
長島大頸鎮公所日前被雷電擊中引發火警。(讀者提供)

紐約近日高溫，9日晚長島紐約市等地區爆發雷雨，位於大頸Baker山丘路的鎮公所當晚被雷電擊中，引起火警，納蘇郡消防局出動五個消防局的百名消防員控制火勢，無人傷亡；因鎮公所毗鄰華人居住區，不少民眾圍觀，稱此為罕見天災，造成不必要的經濟損失。

根據納蘇郡消防局10日消息，雷電擊中大頸鎮公所的二樓，引發火警，火勢很快蔓延到樓宇其他辦公區域；消防局的副隊長(James Hickman)希克曼表示，雷擊還造成管道破裂，導致樓宇淹水，當局出動五個消防局的100名消防員，另有四個消防局隨時準備替補。

大頸鎮公所的負責人布拉爾(Pedra Bral)表示，所幸火警發生時，無人在樓內，沒有政府雇員受傷，「現在還不知道這場大火損壞了多少財產，還需繼續調查」。

布拉爾指，鎮公所已為受影響的雇員提供新的辦公室地址，9日晚統計樓宇的損失情況，10日繼續工作，下周會公布更多火警的詳情；他說，「消防局的迅速行動，避免了火勢的蔓延」。

因大頸鎮公所旁有不少華人居住，目擊者表示，他在當地居住超過十年，首次看到雷電擊中樓宇，引起火災，對政府造成損失，「非常罕見」。

國家消防協會(National Fire Protection Association)指出，雷雨天氣在夏季常見，若民眾可聽到雷聲，應立即尋求室內庇護，不要站在樹下，並提醒只有一個屋頂的體育場與高爾夫球場等，並不能作為安全地點。

雷雨天民眾若在室內，應立即關閉電腦，與有線電話保持距離，可使用無線電話或手機，避免在雷雨天氣洗手、洗澡、洗衣服或洗碗等；若看到他人被雷擊，應立即撥打911求助。

長島大頸鎮公所日前被雷電擊中引發火警。(讀者提供)
長島大頸鎮公所日前被雷電擊中引發火警。(讀者提供)
長島大頸鎮公所日前被雷電擊中引發火警。(讀者提供)
長島大頸鎮公所日前被雷電擊中引發火警。(讀者提供)

華人 長島 紐約市

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