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華青遇劫遭槍殺 友人：他痛恨霸凌

記者顏潔恩／紐約報導
在友人眼中，陳Dereck幽默、有正義感。(記者顏潔恩╱翻攝)
在友人眼中，陳Dereck幽默、有正義感。(記者顏潔恩╱翻攝)

布碌崙(布魯克林)19歲華男陳Dereck日前在當地商場與朋友遇劫，遭18歲男子槍殺，其友人日前還原案發經過，表示陳Dereck痛恨霸凌，起身反擊劫匪並不意外；友人也指，陳一直是「班上的開心果」，笑容感染身邊人，同時也是個冒險家，經常主動約朋友探索新地方。

現場很多人 歹徒真開槍

4日晚10時15分左右，陳Dereck與三名朋友到Shore Parkway 1752號的商場購物後，到對面停車場搭電梯；同行的一名15歲朋友回憶，指18歲的祖爾(Edino Tzul)現身，掏出一把槍並對他們說「把你們身上所有東西交出來。」

幾人接著將一個腰包、兩個背包給了對方，其中一個是陳的背包，而當電梯門在一樓打開時，陳突然朝祖爾飛撲過去；友人說，當時一樓很多人，陳以為劫匪不會開槍，於是試圖搶回背包，沒想到槍手當眾開槍，陳的臀部和上半身中彈。

同行的朋友都往下個街口跑去，期間有人報警，當他們回頭看時，陳已倒在地上，「一切實在發生得太快，我們只是去那裡玩而已」；針對陳的回擊，朋友表示並不意外，「他向來討厭霸凌者，且從未害怕反抗他們」，只是沒想到這次卻奪走他的性命。

班上開心果 熱愛生命

另一名19歲的朋友克羅喬(Jason Colocho)，當晚未與他們一起，形容陳是一個具冒險精神的人；由於BJ's停車場能眺望格雷夫森德灣海岸線(Gravesend Bay)，所以一群人常約在這裡看風景，陳也會趁大家都空閒時，選到新地方去探索一番。

一票朋友最後一次見面，是幾周前在曼哈頓的36號碼頭，「我們只是享受風景，非常輕鬆」；克羅喬說，陳每次只是希望大家能聚在一起、享受當下，度過美好又有意義的一天。

「他是班上的開心果，總能逗得所有人哈哈大笑」，很多人看來，陳喜歡玩遊戲、總是胡鬧，但其實他也很嚴肅看待人生，不喜歡浪費生命；他認真起來時，會說人生很短，要把握當下時機，就在最後一次見面，他才感嘆大家即將步入成年，要對未來做出很多重大決定。

「現在的我們長大了，是時候打造自己的未來，但無論如何，我們承諾永遠守在彼此身邊」，克羅喬說；遇見陳之前，身邊都是墨西哥裔朋友，但陳的好人緣、開朗性格讓他很快進入這個團體，大家給他取綽號，還調侃他是個墨西哥人。

同行友人受衝擊害怕哭泣

克羅喬與陳曾一起在Key Foods超市打工，一次放工回家前，他看見陳與前經理在地上倒立和翻跟斗，歡笑中陳摔倒在地；儘管看起來很疼，他沒半句怨言，繼續和大家一起笑，「他的笑容總能感染身邊的人。」

案件中另一名被打劫的朋友馬力克(Malik)，其父親接受採訪時透露，兒子受到很大的衝擊，第一晚回家時不停哭泣、非常害怕，現在情緒才逐漸穩定；作為家長，他意識到紐約市犯罪頻發，擔心兒子的安全，「現在出門，我都親自接送。」

槍手被捕後，面臨兩項非法持有武器、四項非法使用槍械、六項搶劫、以及最高罪名的二級謀殺罪，罪成可判25年監禁；法官不准其保釋候審，槍手目前還在關押中，正安排移送雷克島監獄(Rikers Island)。

陳Dereck在一樓電梯處中槍身亡。(記者顏潔恩╱攝影)
陳Dereck在一樓電梯處中槍身亡。(記者顏潔恩╱攝影)
案發的BJ's停車場。(記者顏潔恩╱攝影)
案發的BJ's停車場。(記者顏潔恩╱攝影)
死者陳Dereck家門前，民眾擺放蠟燭追悼。(記者顏潔恩╱攝影)
死者陳Dereck家門前，民眾擺放蠟燭追悼。(記者顏潔恩╱攝影)

墨西哥 霸凌 布碌崙

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